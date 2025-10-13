Guvernul Franței, abia instalat, se confruntă deja cu două moțiuni de cenzură depuse de extrema stângă și extrema dreaptă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu, numit recent a doua oară de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă cu două moţiuni de cenzură, depuse luni de opozanţii din extremele stângă şi dreaptă, informează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cabinetul de la Paris şi-a preluat atribuţiile de numai o zi, iar Lecornu urmează să ţină marţi discursul de politică generală în faţa parlamentului.

Cele două moţiuni vor fi supuse probabil la vot miercuri, în Adunarea Naţională – camera inferioară a legislativului.

Macron a cerut forţelor politice să „acţioneze pentru stabilitate”, a consemnat revista L’Express, preluată de dpa. „Forţele politice care au acţionat pentru destabilizarea lui Sebastien Lecornu sunt singurele responsabile pentru acest haos”, a susţinut şeful statului la sosirea la summitul din Egipt pentru pacea în Gaza.

Mathilde Panot, şefa partidului de extremă stânga Franţa Nesupusă (LFI) a anunţat că deputaţii ecologişti şi comunişti s-au alăturat moţiunii depuse de LFI. Ea a comentat că „ţara nu are vreme de pierdut” şi a pronosticat că „Lecornu va cădea, iar Macron îl va urma”.

Şi extrema dreaptă a depus o moţiune, la care s-au asociat partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National, RN) şi Uniunea Dreptelor pentru Republică (UDR) – un moment neobişnuit de unitate în această zonă a spectrului politic, apreciază dpa.

Liderul RN Joan Bardella a declarat că formaţiunea sa va vota şi în favoarea moţiunilor altor grupuri politice, deoarece „este în interesul naţional să fie oprit Emmanuel Macron şi excesele sale”.

Guvernul Lecornu a fost format oficial duminică seara, după ce premierul a fost numit din nou de Macron la câteva zile după ce demisionase.

Franţa se află într-un blocaj politic după alegerile anticipate de la jumătatea lui 2024. Două guverne au fost răsturnate deja prin moţiuni de cenzură, în condiţiile în care nu se poate alcătui o majoritate guvernamentală. Disputa privind bugetul continuă, pentru reducerea cheltuielilor în contextul datoriei publice mari fiind necesar un consens transpartinic.

Raportată la produsul intern brut, datoria de 114% a Franţei este a treia din Uniunea Europeană, după cele ale Greciei şi Italiei. Cheltuielile publice sunt de asemenea printre cele mai mari din Europa, deficitul bugetar fiind de 5,8% din PIB, motiv pentru care UE a deschis în iulie anul trecut o procedură aplicabilă deficitelor excesive.