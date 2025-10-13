Fostul ministru al Justiției Stelian Ion, critici pentru pasivitatea procurorului general după avalanșa de decizii favorabile infractorilor: Ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare

Fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) l-a criticat luni pe procurorul general Alex Florența pentru pasivitatea în fața avalanșei de decizii ale Justiției favorabile infractorilor.

”O astfel de speță, în opinia mea, ar trebui să atragă cel puțin reacția procurorului general, care poate ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, ar trebui să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare”, a declarat Stelian Ion la RFI cu referire la decizia Curții de Apel București, care a scăpat-o de închisoare pe Alina Bica, fosta șefă a DIICOT.

El a criticat și activitatea DNA.

El a spus că ”nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, ca și cum corupția a dispărut. În schimb, vedem o avalanșă de astfel de decizii în favoarea infractorilor și o avalanșă de acțiuni din partea celor condamnați, care în urma unor căi extraordinare de atac, își văd rezolvate problemele penale și ulterior cer în instanță și restituirea averilor confiscate”.

Deputatul USR a mai spus că ”reforma justiției nu a fost o reformă a justiției, nu s-a făcut decât să se oligarhizeze sistemul judiciar (…). Din păcate, nici Comisia Europeană nu mai e ce a fost, privește cu foarte multă îngăduință aceste aspecte”.

