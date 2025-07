Ferrari are deja un plan post-Hamilton în F1

Ferrari calculează deja pașii pentru era de după retragerea lui Lewis Hamilton (40 de ani), iar pilotul ales să-l înlocuiască pe multiplul campion mondial este Oliver Bearman (20 de ani, în prezent la Haas), transmite f1oversteer.com.

Hamilton nu are parte de povestea fericită pe care o așteptau fanii Ferrari: nu s-a acomodat cu monopostul SF-25, mașina are destule probleme, iar Lewis a continuat practic parcursul cenușiu de pe finalul erei Mercedes.

De șapte ori campion al lumii, Hamilton mai are, conform specialiștilor, o singură șansă de a mai ieși campion mondial: sezonul 2026, unul care vine la pachet cu o sumedenie de modificări de regulament.

Ferrari conturează viitorul din Formula 1, iar acesta este fără Lewis. Viitorul se numește Oliver Bearman.

Declarația a fost făcută de fostul pilot și prezentator Top Gear, Tiff Needell, în podcastul Lovecars On the Grid. Fără menajamente, Needell a spus ceea ce mulți în culisele F1 încep să creadă:

„Aștept doar ca Lewis să se retragă pentru ca Ollie Bearman să poată urca într-un Ferrari. Asta e ceea ce vreau. Îmi pare rău pentru fanii lui Lewis.”

În vârstă de 20 de ani, Bearman a debutat în Formula 1 sezonul trecut, atunci când l-a înlocuit pe Carlos Sainz la Jeddah.

A încheiat cursa pe locul 7, înaintea lui Lando Norris și a lui Lewis Hamilton.

Evoluția sa este atent monitorizată de Ferrari, iar tânărul pilot britanic este văzut ca o piesă centrală pentru era post-Hamilton.

„Uriaș, uriaș, uriaș talent. Și un copil atât de drăguț”, l-a caracterizat Needell cu entuziasm. „Ferrari, un campion mondial pentru Marea Britanie. Ollie Bearman – acesta e numele”, transmite Tiff Needell.

Reamintim că Bearman nu este străin de Ferrari, el fiind un produs al academiei de piloți a Scuderiei.

Contractul dintre Hamilton și Ferrari se încheie la finalul sezonului 2026. Scuderia are opțiunea de a-l prelungi, dar va dori cu adevărat să facă acest lucru?

Dacă Lewis nu va face față rigorilor noilor reglementări tehnice din 2026, despărțirea pare tot mai evidentă.

„Poate că noua mașină se va întoarce către Lewis Hamilton și va fi cel mai rapid. Dar dacă nu… îl pot vedea plecând”, a avertizat Needell.

Sezonul viitor va reprezenta un adevărat „moment al adevărului” pentru Lewis.

În același timp, Ferrari pregătește viitorul în tăcere: are în garajul Haas viitorul coechipier al lui Charles Leclerc.

🎙️| Oliver Bearman: “I want to race in red. I want to win in red. That’s my main motivation.”

“Right now, I’m not thinking about Ferrari. I feel I’ve got what it takes to drive for the team one day, but it’s up to me to prove it.” pic.twitter.com/gpL7NifZki

— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) July 18, 2025