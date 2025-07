Cursa din umbră: Ferrari, modificare de ultim moment pentru o revenire spectaculoasă în F1

Ferrari vrea cu orice preț să conteze la victorii în sezonul 2025 al Formulei 1, iar echipa va introduce o actualizare majoră a suspensiei spate cu ocazia Marelui Premiu de la Spa, din acest weekend.

Scuderia a efectuat un test privat pe circuitul de casă de la Mugello, iar rezultele sesiunii sunt îmbucurătoare pentru echipa italiană.

Importanța acestui test este dată de faptul că Hamilton și Leclerc au participat la el, transmite f1oversteer.com. Este cunoscut faptul că pilotului britanic nu îi plac testele private, dar acum a acceptat fără ezitare să participe.

Este, în fapt, o ultimă armă importantă pe care Ferrari o aruncă în lupta din sezonul 2025. Scuderia vrea să salveze aparențele și să ocupe locul 2 la finalul anului în ierarhia constructorilor. Are de luptat cu Mercedes și RedBull.

Cheia monopostului celor de la Ferrari pare să fie suspensia spate. Vorbim despre un element tehnic menit să aducă fix ce îi lipsește monopostului SF-25: stabilitate și viteză pe ieșirile din virajele lente.

Testul confidențial de la Mugello a fost limitat, conform regulamentului, la 200 de km. Sursa citată vorbește despre faptul că Ferrari a modificat circuitul de la Mugello tocmai pentru a simula părti de viraje lente.

Cea mai mare provocare pentru Ferrari în acest test a fost să vadă dacă rezulatele din simulator pot fi obținute și în realitate pe circuitul de la Mugello.

„Evaluarea pare să fie pozitivă. Optimismul a început să se strecoare printre cei din echipă”, relatează surse interne de la Ferrari.

Miza este una foarte importantă pentru Scuderie: să câștige câteva sutimi de secundă care pot face diferența în cea de-a doua parte a sezonului din Formula 1.

