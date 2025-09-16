Liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU / Israelul acuză comisia de părtinire şi califică raportul drept „fals”

O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a ajuns marţi la concluzia că Israelul a comis un genocid în Gaza şi că oficiali israelieni de rang înalt, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte – acuzaţii pe care Israelul le-a calificat drept scandaloase, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Analiza juridică de 72 de pagini a comisiei este cea mai puternică concluzie a ONU până în prezent, dar organismul este independent şi nu vorbeşte oficial în numele Naţiunilor Unite, precizează Reuters. ONU nu a folosit încă termenul de genocid, dar se află sub o presiune tot mai mare pentru a face acest lucru.

Raportul ONU citează exemple precum amploarea uciderilor, blocarea ajutoarelor, strămutarea forţată şi distrugerea unei clinici de fertilitate pentru a susţine concluzia sa cu privire la genocid, alăturându-se astfel grupurilor pentru drepturile omului şi altor organizaţii care au ajuns la aceeaşi concluzie.

„În Gaza are loc un genocid”, a declarat Navi Pillay, şefa Comisiei de anchetă a ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate. Ea este fostă judecătoare la Curtea Penală Internaţională.

„Responsabilitatea pentru aceste crime atroce revine autorităţilor israeliene de la cel mai înalt nivel, care au orchestrat o campanie genocidară de aproape doi ani, cu intenţia specifică de a distruge grupul palestinian din Gaza”, a spus Pillay.

AMBASADORUL ISRAELIAN LA ONU: „UN RAPORT SCANDALOS”

Ambasadorul Israelului la instituţiile ONU din Geneva, Daniel Meron, a calificat raportul ca fiind „scandalos” şi „fals”, afirmând că a fost redactat de „reprezentanţii Hamas”.

„Israelul respinge categoric declaraţia calomnioasă publicată astăzi de această comisie de anchetă”, a declarat Meron jurnaliştilor.

Israelul, care acuză comisia că are o agendă politică împotriva sa şi că se abate de la mandatul său, a refuzat să coopereze cu aceasta.

Israelul se luptă cu acuzaţii de genocid la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga. A respins astfel de acuzaţii, invocând dreptul său la autoapărare în urma atacului mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.200 de persoane şi a dus la luarea a 251 de ostatici, potrivit cifrelor israeliene.

Războiul care a urmat în Gaza a ucis peste 64.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, în timp ce o organizaţie de monitorizare la nivel global al foametei spune că o parte din populaţie suferă de foamete.

CUM SE DEFINEŞTE UN GENOCID

Convenţia ONU privind genocidul din 1948, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, defineşte genocidul ca fiind crime comise „cu intenţia de a distruge, în totalitate sau parţial, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, ca atare”.

Pentru a fi considerat genocid, trebuie să fi avut loc cel puţin unul dintre cele cinci acte.

Comisia ONU a constatat că Israelul a comis patru dintre acestea: ucidere; provocarea de vătămări corporale sau psihice grave; impunerea deliberată a unor condiţii de viaţă menite să ducă la distrugerea totală sau parţială a palestinienilor şi impunerea de măsuri menite să împiedice naşterile.

Comisia a citat ca dovezi interviuri cu victime, martori, medici, documente verificate din surse deschise şi analize ale imaginilor satelitare compilate de la începutul războiului.

ISRAELUL, COMPARAT CU RWANDA: „DEZUMANIZEAZĂ” POPULAŢIA PALESTINIANĂ

Comisia a ajuns, de asemenea, la concluzia că declaraţiile lui Netanyahu şi ale altor oficiali sunt „dovezi directe ale intenţiei genocidare”. Ea citează o scrisoare pe care acesta a adresat-o soldaţilor israelieni în noiembrie 2023, în care compară operaţiunea din Gaza cu ceea ce comisia descrie ca fiind un „război sfânt de anihilare totală” din Biblia ebraică.

Raportul menţionează, de asemenea, numele preşedintelui israelian Isaac Herzog şi al fostului ministru al apărării Yoav Gallant.

Navi Pillay, din Africa de Sud, care a condus un tribunal al ONU pentru Rwanda, unde peste 1 milion de oameni au fost ucişi în 1994, a spus că situaţiile sunt comparabile. „Când mă uit la faptele din genocidul din Rwanda, este foarte, foarte similar cu acest lucru. Îţi dezumanizezi victimele. Sunt animale şi, prin urmare, fără conştiinţă, le poţi ucide”, a spus ea.

Deşi Curtea Internaţională de Justiţie a făcut referire la alte declaraţii israeliene cu privire la Gaza şi palestinieni în ordonanţa sa privind măsurile de urgenţă din 2024, ea nu l-a numit pe Netanyahu.

„Sper că, urmare a raportului nostru, şi statele îşi vor deschide mintea”, a spus Pillay, care se pensionează în noiembrie.