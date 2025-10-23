Naveta spaţială Discovery ar putea fi dezasamblată / Ar urma să fie expusă la Centrul Spaţial Johnson al NASA / Procedura ar costa între 120 şi 150 de milioane de dolari

Naveta Discovery, bijuteria coroanei de la Centrul Udvar-Hazy al Institutului Smithsonian din Chantilly, Virginia, a devenit obiectul unui bătălii politice cu privire la destinaţia sa – dacă ar trebui să rămână în colecţia National Air and Space Museum sau dacă să fie relocalizată la Centrul Spaţial Johnson al NASA, transmite joi Space.com, preluat de Agerpres.

Corespondenţa dintre Agenţia spaţială americană, Congresul american şi Muzeul Smithsonian lasă să se întrevadă disputele în legătură cu soarta legendarei navete care se desfăşoară în culise.

Într-o scrisoare către Congres, reprezentanţii muzeului au avertizat cu privire la faptul că naveta ar trebui dezasamblată parţial pentru a putea fi transportată, fapt care implică riscul unor daune ireversibile asupra acestui exponat conservat cu meticulozitate.

Senatorii republicani John Cornyn şi Ted Cruz au lansat iniţiativa de a muta naveta prin iniţiativa „Bring the Shuttle Home Act” ce a fost înaintată Congresului şi ulterior a fost încorporată în iniţiativa prezidenţială „One Big Beautiful Bill”, ce a devenit lege la 4 iulie.

Muzeul Smithsonian a confirmat recent că alături de NASA a primit dispoziţia de la Biroul pentru Management şi Buget (Office of Management and Budget – OMB) „de a pregăti mutarea navetei Discovery la Houston, Texas, în intervalul de 18 luni specificat în lege”, conform unei scrisori trimise comisiilor din Congres.

Însă atât NASA cât şi Muzeul Smithsonian au ajuns la concluzia că Discovery „va trebui să fie dezasamblată pentru a putea fi mutată”, proceduri care i-ar afecta „valoarea istorică”.

Muzeul Smithsonian estimează că aceste proceduri ar costa între 120 şi 150 de milioane de dolari, fără a mai include costurile construcţiei unei noi facilităţi în Texas unde naveta să poată fi ulterior expusă. Aceste sume depăşesc bugetul de 85 de milioane de dolari prevăzut prin lege, susține Joe Stief, organizatorul KeepTheShuttle.org, un grup auto-descris de „susţinători de lungă durată” a stopării relocarii navetei Discovery. El şi organizaţia nu sunt afiliaţi cu Institutul Smithsonian, dar consideră că este important ca vehiculul spaţial să rămână în posesia muzeului.

„Este foarte alarmant”, a declarat Stief pentru Space.com, „pentru că naveta nu a fost concepută pentru a fi dezasamblată. Nu este ceva ce NASA s-a gândit vreodată să facă. Ar trebui ca naveta să fie dezasamblată în cel puţin şase părţi componente majore, probabil mai multe”.

Eventualele pagube suferite de navetă, chiar şi în părţile sale componente majore – aripile, compartimentul de încărcare utilă, cabina de pilotaj etc – ar provoca daune structurale catastrofale, potrivit lui Stief.

„Ar trebui să scoţi sute, probabil mii, de plăcuţe termice. Ar trebui să scoţi păturile termice albe (un material textil care acoperă o mare parte din exteriorul alb al navetei). Ar trebui tăiaţi toţi conectorii din navetă, care are kilometri şi kilometri de cabluri şi tuburi şi diferite alte subansambluri”, a explicat Stief. „Ei au păstrat în mod special Discovery pentru a conserva toate acestea intacte, astfel încât viitorii cercetători şi ingineri să poată studia şi învăţa de la navetă”.

Stief a spus că organizaţia sa a adunat peste 3.500 de adeziuni în sprijinul menţinerii Discovery la Smithsonian şi că grupul a încercat să-i avertizeze cu privire la pericole pe parlamentarii americani.

La rândul său, Muzeul Smithsonian susţine că deţine Discovery şi că NASA i-a transferat „toate drepturile, titlurile, interesele şi proprietatea” în 2012. Muzeul ridică, de asemenea, întrebarea dacă relocarea navetei ordonată de guvern are vreo susţinere legală.