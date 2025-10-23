Ofensivă a Coreei de Sud în Europa pentru exportul de armament. Care sunt avantajele Seulului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coreea de Sud are un plan ambițios de a se transforma în principalul furnizor de arme al Europei, arată o analiză Politico citată de Rador. Președintele Lee Jae Myung, care a participat luni la Expoziția Internațională de Apărare și Aerospațială de la Seul, a stabilit un nou reper pentru ascensiunea Seulului: să devină unul dintre primii patru exportatori mondiali de armament până în 2030, continuând impulsul industrial lansat sub fostul președinte Yoon Suk Yeol.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lee a promis investiții-record în cercetare și dezvoltare în domeniul militar și aerospațial, angajându-se să reducă birocrația care sufocă inovația. Planul său vizează certificarea accelerată a noilor tehnologii, sprijin extins pentru furnizorii mici și mijlocii și o concentrare pe semiconductori de uz militar produși intern.

„Trebuie să depășim și exportul de produse avansate și să devenim un partener de încredere în cooperarea de securitate”, a declarat Lee.

Guvernul lui Lee a decis anul acesta să investească 2 miliarde de dolari în următorii doi ani în 10 domenii ale exportului de tehnologie militară, inclusiv AI, aerospațială și materiale avansate.

Șeful de cabinet Kang Hoon-sik a plecat duminică în calitate de emisar special al lui Lee în Europa, purtând scrisori către conducători din capitale nedezvăluite, căutând o cotă din programe de achiziții publice în valoare de 56 de miliarde de dolari.

Kang le-a declarat jurnaliștilor că misiunea lui e prima dintr-o serie de trei până la jumătatea anului 2026 – fiecare având scopul de a aprofunda colaborarea industrială și de a asigura acorduri de coproducție pe termen lung.

De ce contează: Coreea de Sud îi oferă Europei arme rapid, la un preț și o viteză incomparabile cu cele din SUA. Văzut de la Washington, e o cale ca Europa să-și refacă arsenalul în modul dorit de administrația Trump. Dar Coreea de Sud îi e concomitent și competitor.

„Când vine vorba de armele pe care Coreea i le vinde Europei, SUA le-ar putea furniza, dar la un cost mai ridicat”, a declarat Ramon Pacheco Pardo, profesor de relații internaționale la King’s College London și „KF-VUB Korea Chair” la Brussels School of Governance.

„Coreea are capacitatea industrială de a face acest lucru, ba încă își mai și gestionează industria de apărare ca și cum un război ar putea izbucni chiar mâine.”

În cifre: Coreea de Sud se situează pe locul 10 la nivel mondial în ce privește exporturile de armament și furnizează 6,5% din importurile NATO europene — la egalitate cu Franța și înaintea Germaniei — potrivit International Peace Research Institute din Stockholm.

Agenția de achiziții militare din Seul a raportat vânzări-record de 17,3 miliarde de dolari în 2022 — impulsionate de mai multe contracte majore cu Polonia —, sumă care a scăzut la 9,5 miliarde anul trecut. Pentru acest an ținta stabilită e ambițioasă, de 23 de miliarde de dolari.

Boom-ul reînarmării din Europa, determinat acum de planul NATO de a mări cheltuielile militare colective la 5% din PIB până în 2035, amplifică cererea de armament sud-coreean.

Varșovia e principalul importator, cu un acord-cadru multianual de 22 de miliarde de dolari pentru tancuri K2, obuziere K9 și avioane FA-50, în timp ce acorduri similare ar fi în pregătire pentru România, Slovacia și Regatul Unit.

„Coreea încă vede Europa ca pe o regiune în care va putea să-și mărească vânzările în următorii ani”, a declarat Pacheco Pardo. „Evident, acordul de referință e cel cu Polonia. Dar statele baltice și multe țări din Europa Centrală și de Est au cumpărat deja din Coreea sau intenționează să o facă și sunt implicate în negocieri.”

Seulul și regulile: Turneul diplomatic al lui Kang are drept scop extinderea influenței Seulului în economia europeană de apărare. Scopul e de a asigura acorduri de coproducție cu industriile NATO. Chiar dacă regulile protecționiste din Europa încurajează capitalele să achiziționeze arme produse intern, companiile coreene pot totuși să furnizeze piese sau subsisteme pentru aceste sisteme.

„Europa va prefera în continuare să cumpere de la companii europene atunci când e posibil, dar deja vedem că e deschisă spre coproducție, spre asamblare locală”, a declarat el. „Coreea a înțeles acest lucru și e mulțumită cu un astfel de parteneriat, deoarece îi permite să acceseze mai ușor piața.”

Europa recunoaște Seulul drept un pol industrial, capabil să livreze mai rapid și mai ieftin decât competitorii lui occidentali. Dacă o țară are nevoie urgentă de obuziere, de exemplu, nu va sta să aștepte după un furnizor intern.

Argumentul politic: Accentul pus de Lee pe apărare ar putea avea ecou și pe plan intern. „E o ramură importantă a industriei sud-coreene, care creează multe locuri de muncă”, a declarat Pacheco Pardo. „Mai ales în afara Seulului și a regiunii înconjurătoare, acest lucru contează, deoarece poți crea locuri de muncă bine plătite și poți menține statutul Coreei de putere producătoare.”

Articol de Joe Gould / Traducere Rador: Andrei Suba