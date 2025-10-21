SURSE Ședința coaliției, la ora 14.00 / Liderii partidelor de la guvernare stabilesc ce fac cu reforma pensiilor magistraților după decizia CCR și când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Ședința coaliției de guvernare a fost convocată pentru marți, la ora 14.00, au declarat surse politice pentru G4Media. Liderii partidelor de la guvernare urmează să stabilească ce fac cu reforma pensiilor magistraților după decizia CCR care a declarat legea neconstituțională pe motive de procedură. De asemenea, coaliția urmează să stabilească data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, înainte ca premierul Ilie Bolojan și coaliția de guvernare să decidă ce va face în privința acestei legi, că, imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale pe Legea privind pensiile magistraților, „va fi redactat un nou text legislativ”, prin care „pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, ulterior, într-o postare pe pagina sa de Facebook că a luat act de decizia CCR privind respingerea modificării Legii privind pensiile magistraților, însă a explicat că România nu va renunța la reformă.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a transmis premierul.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că marți va propune coaliției formarea unui grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiile magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților. Grindeanu a apreciat că ar fi o idee bună să fie cuplată și cu alte categorii de pensii speciale.

„E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a susținut Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că, în timpul dezbaterilor în legătură cu această lege, au mai fost observații legate de diverse aspecte din fondul acestei legi, cum ar fi creșterea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani până se ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani sau cuantumul maxim al pensiei să fie de 75% în loc de 70% din ultimul salariu net, care „pot fi rediscutate”.

„Clar că abordarea putea fi mai de dialog în această perioadă”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă legea privind pensiile magistraților a fost respinsă pe procedură, proiectul va fi refăcut. „În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului”, a afirmat Fritz.

Când vor fi alegerile pentru noul primar al Capitalei

În privința alegerilor pentru Primăria Capitalei, în coaliție se discută două posibile date pentru organizarea acestora: 30 noiembrie și 7 decembrie.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că propune data de 30 noiembrie pentru alegerile pentru Primăria București, iar marți coaliția trebuie să ia o decizie. Sorin Grindeanu a mai declarat că, din partea PSD, Gabriela Firea și Daniel Băluță pleacă cu șanse reale, urmând ca în partid să se decidă care este cel mai bun candidat, în urma unor măsurători sociologice.

De menționat că luni, 1 decembrie, este zi liberă, astfel că în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie este un weekend liber prelungit de 3 zile, în care este posibil ca o parte din alegătorii din București să fie plecați din Capitală.

Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pe 17 octombrie pentru G4Media surse din coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a declarat în aceeași zi la Radio România Actualități că va propune ca alegerile pentru Primăria Bucureștiului să fie organizate fie în ultima duminică din luna noiembrie, fie în prima duminică din luna decembrie.

Data de 7 decembrie ar fi cea mai potrivită din punct de vedere al timpului necesar pentru adoptarea legislației, dar și pentru derularea campaniei, au declarat pentru G4Media sursele citate.

Reamintim că PSD a refuzat până acum organizarea alegerilor dacă PNL și USR ar fi propus un candidat comun. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că organizarea alegerilor cu candidat comun PNL-USR ar putea duce la ieșirea PSD din coaliția de guvernare.

Primăria București e condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL) după ce Nicușor Dan a devenit președintele României.