Premierul britanic a semnat cu Turcia un acord de 8 miliarde de lire sterline pentru livrarea a 20 de avioane Eurofighter

Premierul britanic Keir Starmer a semnat luni, la Ankara, un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, a anunţat purtătorul său de cuvânt, transmit Reuters şi DPA, preluate de Agerpres.

Starmer a descris acordul drept ”o victorie pentru lucrătorii britanici şi pentru industria de apărare britanică”.

De asemenea, el a subliniat că acordul cu Turcia va contribui la consolidarea securităţii NATO.

În luna iulie, ministrul apărării britanic John Healey a semnat un memorandum de înţelegere cu omologul său turc, ce a deschis calea către încheierea unui acord de export.

Turcia, care până acum a privilegiat modelul american F-35, doreşte să achiziţioneze 40 de avioane Eurofighter Typhoon, care sunt produse de un consorţiu format din Regatul Unit, Germania, Italia şi Spania. Aproximativ 37% din producţie este realizată în Regatul Unit, inclusiv asamblarea finală la fabricile BAE Systems de la Warton şi Samlesbury, în Lancashire (nord-vestul Angliei).

Germania, care se opunea iniţial vânzării de avioane Eurofighter către Turcia din cauza sprijinului necondiţionat acordat de Ankara mişcării palestiniene Hamas, a renunţat la veto-ul în luna iulie.

Cancelarul german Friedrich Merz urmează să fie primit joi la Ankara de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Săptămâna trecută, şeful statului turc a discutat despre achiziţionarea de aparate Eurofighter la Doha în discuţiile cu emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani. În 2017, Qatarul a comandat 24 de aparate, ultimele două dintre acestea urmând să fie livrate guvernului de la Doha până la finalul acestui an.