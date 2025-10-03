G4Media.ro
Fiecare învățător din România, obligat la 2 ore remediale pe săptămână cu elevii. Metodologia publicată în Monitorul Oficial prevede catalog separat și condică

Metodologia de organizare a orelor de învățare remedială în învățământul primar, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.423/2025 a fost publicat în Monitorul Oficial. Iată care sunt principalele puncte pentru profesorii de învățământ primar și învățători în „Programul ÎR”, adică învățare remedială, scrie Edupedu.ro.

- articolul continuă mai jos -
  • Descărcați metodologia pentru ore remediale, mai jos, din articol

Fiecare învățător sau profesor pentru învățământ primar are obligația de a organiza două ore de învățare remedială pe săptămână, ele au fost introduse recent prin Legea Bolojan. Edupedu.ro a arătat aici că o oră de remedial din cele două obligatorii pe săptămână încalcă planurile-cadru de la învățământul primar, plus legea Educației, care prevede alt număr de ore.

La alternativa Step by Step, aceste ore se integrează în cele opt ore zilnice petrecute de elevi la școală, prevede ordinul cu metodologia.

Grupele de elevi pentru orele remediale se formează de regulă cu 6–12 copii, dar pot fi mai mici sau mai mari, în funcție de situație. Se pot constitui grupe și din elevi de la clase diferite.

