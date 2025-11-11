G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE va înfiinţa o nouă unitate care să utilizeze mai bine informaţiile…

statui langa un sediu al comisiei europene
Sursa foto: Lourens Smak / Alamy / Profimedia

UE va înfiinţa o nouă unitate care să utilizeze mai bine informaţiile colectate de agenţiile naţionale de spionaj / O celulă va funcționa în cadrul secretariatului Comisiei Europene

Articole11 Noi • 35 vizualizări 0 comentarii

Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenţionează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informaţii din UE şi să colecteze informaţii în scopuri comune, a mai scris cotidianul, citând patru persoane informate despre aceste planuri.

Iniţiativa reflectă o mişcare mai amplă de consolidare a infrastructurii de securitate independente a UE, impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina şi de semnalele preşedintelui american Donald Trump privind reducerea angajamentelor americane în materie de apărare faţă de continentul european.

„Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare”, a spus o sursă din interior.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu reticenţa liderilor Serviciului de Acţiune Externă (SEAE) al UE, care gestionează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN) existent. Criticii se tem că noul organism s-ar putea suprapune cu funcţiile INTCEN şi i-ar putea submina viabilitatea, au declarat sursele. Deşi planul nu a fost comunicat oficial tuturor celor 27 de state membre, acesta prevede misiuni temporare din partea agenţiilor naţionale.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat pentru Financial Times că instituţia „explorează modalităţi de a-şi îmbunătăţi funcţiile de securitate şi informaţii”, inclusiv „o potenţială celulă dedicată în cadrul secretariatului general”. Reprezentanţii CE au subliniat că ideea este încă în stadiu incipient de dezvoltare, fără un calendar fix, şi ar valorifica expertiza internă, colaborând îndeaproape cu serviciile SEAE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina va putea participa la proiecte de apărare finanțate de UE, în baza unui acord provizoriu al statelor membre

Articole6 Noi • 489 vizualizări
0 comentarii

Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA (POLITICO)

Articole31 Oct • 2.865 vizualizări
1 comentariu

Acord de cooperare împotriva terorismului, între UE și țările candidate la aderare din Balcanii de Vest

Articole31 Oct • 63 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.