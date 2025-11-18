Trump îl primește la Casa Albă pe „MbS”, prințul moștenitor al Arabiei Saudite / Regatul wahhabit vrea să cumpere 48 de avioane F-35

Președintele american Donald Trump va întinde marți covorul roșu pentru prințul moștenitor saudit Mohamed bin Salman, liderul de facto al regatului wahhabit, pentru o vizită în cadrul căreia ar trebui să fie formalizată vânzarea de avioane de vânătoare americane F-35 și o serie de acorduri bilaterale cu Riad, transmite agenția Reuters.

Este prima vizită în Statele Unite a lui Mohamed bin Salman, cunoscut sub numele de „MbS”, de când jurnalistul și disidentul Jamal Khashoggi a fost ucis de agenți sauditi la Istanbul în 2018, un asasinat care a provocat un val de indignare la nivel internațional.

Potrivit unui raport al serviciilor de informații americane, Mohamed bin Salman a aprobat răpirea și asasinarea lui Jamal Khashoggi. Prințul moștenitor a negat că ar fi comandat această operațiune, afirmând însă că își asumă responsabilitatea în calitate de lider de facto al Arabiei Saudite.

Primirea călduroasă care îl așteaptă pe „MbS” marți la Washington ilustrează cât de mult s-au îmbunătățit relațiile dintre Statele Unite și Arabia Saudită de la tensiunile provocate de asasinarea lui Jamal Khashoggi, care a avut loc în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.

În timpul vizitei sale de o zi la Casa Albă, Mohamed bin Salman va participa la o întâlnire cu Donald Trump în Biroul Oval, înainte de un prânz comun într-o sală de recepție și, seara, la un dineu de gală.

SCHIMBARE ÎN ECHILIBRUL MILITAR DIN ORIENTUL APROPIAT?

Donald Trump speră că promisiunea de 600 de miliarde de dolari de investiții făcută de Riad în timpul vizitei președintelui american în Arabia Saudită în luna mai a acestui an se va concretiza.

Un reprezentant de rang înalt al Casei Albe a declarat pentru Reuters că sunt așteptate acorduri bilaterale privind în special tehnologiile, producția manufacturieră și apărarea.

Luni, în fața jurnaliștilor, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „vinde F-35” Arabiei Saudite, care a solicitat achiziționarea a 48 de avioane de vânătoare americane de ultimă generație.

Ar fi vorba de o tranzacție fără precedent între Washington și Riad, care ar reprezenta, de asemenea, o schimbare politică importantă. Echilibrul militar în Orientul Mijlociu ar putea fi modificat, în timp ce Statele Unite susțin de mult timp un „avantaj militar calitativ” al Israelului în regiune.

Până în prezent, Israelul este singura țară din Orientul Mijlociu care deține avioane de vânătoare americane F-35.

Pe lângă echipamentele militare, Mohamed bin Salman se deplasează la Washington cu intenția de a obține garanții de securitate, de a avea acces la tehnologii de inteligență artificială (IA) și de a face progrese în direcția unui acord privind un program nuclear civil.

Reprezentantul de rang înalt al Casei Albe a declarat luni pentru Reuters că „saudiții vor cheltui mâine o sumă importantă de bani în Statele Unite”.

MENȚINEREA ARABIEI SAUDITE ÎN AFARA „SFERELOR DE INFLUENȚĂ ALE CHINEI”

Potrivit lui Dennis Ross, fost negociator american în Orientul Mijlociu și actualmente membru al think tank-ului Washington Institute for Near East Policy, obiectivul lui Donald Trump este de a dezvolta o relație solidă cu Arabia Saudită, pentru ca aceasta să nu intre în sfera de influență a Chinei.

„Președintele Trump consideră că toate aceste demersuri leagă din ce în ce mai mult saudiții de americani într-o serie de chestiuni, de la securitate la legătura dintre finanțe, IA și energie”, a spus el. „El vrea ca aceștia să fie legați de noi în aceste domenii, și nu de China”.

În plus, se așteaptă ca Donald Trump să-l preseze pe Mohamed bin Salman să adere la așa-numitele acorduri Abraham, coordonate de administrația președintelui american, pentru a normaliza relațiile țărilor din regiune cu Israelul.

Riadul este de mult timp reticent în a lua o astfel de decizie în absența unei soluții credibile pentru un stat palestinian, o perspectivă la care se opune ferm premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Donald Trump, care a descris Acordurile Abraham ca fiind una dintre cele mai mari realizări ale sale în politica externă, consideră că aderarea Arabiei Saudite constituie piatra de temelie a unei păci durabile în Orientul Mijlociu.

„Este foarte important pentru el ca saudiții să adere la Acordurile Abraham în timpul mandatului său, așa că face multă vâlvă în jurul acestui subiect”, a declarat înaltul reprezentant al Casei Albe.