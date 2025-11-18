G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de trafic internaţional cu…

politia perchezitii mascati
sursa foto: IPJ

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de trafic internaţional cu maşini de lux / Autoturismele erau înmatriculate în România, vândute şi apoi declarate ca furate în ţările de provenienţă, în scopul obţinerii unor despăgubiri

Articole18 Noi 0 comentarii

Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, şapte percheziţii în Capitală şi în trei judeţe, într-un dosar penal care vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit anchetatorilor, şapte persoane ar fi procurat, din state ale Uniunii Europene, maşini de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat în România. După ce erau vândute unor cumpărători de bună-credinţă, autoturismele erau apoi declarate furate în statele de provenienţă, cu scopul obţinerii unor despăgubiri de asigurare sau pentru a evita plata ratelor contractuale, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei a informat că marţi 18 noiembrie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Dolj, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.

Din datele şi probele administrate a reieşit că şapte persoane, sub diverse forme de participaţie, ar fi procurat, din state ale Uniunii Europene, autoturisme de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat în România.

Ulterior, după ce vehiculele erau vândute unor cumpărători de bună-credinţă, acestea erau declarate furate în statele de provenienţă, în scopul obţinerii unor despăgubiri de asigurare sau pentru a evita plata ratelor contractuale.

Prejudiciul a fost estimat la 375.000 de euro.

Pentru administrarea probelor, marţi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, precum şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, au pus în executare cele şapte mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Dolj.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care documente, medii de stocare, sume de bani şi o armă, care a fost ridicată în vederea expertizării.

Totodată, în cauză au fost identificate şi depistate cele patru maşini folosite în activitatea infracţională.

În cauză toate persoanele bănuite de săvârşirea faptelor au fost depistate şi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, tăinuire şi fals intelectual.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Reţineri în cazul incidentului cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei / Patru bărbaţi, acuzaţi de mai multe infracţiuni după ce s-au bătut şi au avariat două maşini parcate / Arma, neletală, a fost găsită şi va fi expertizată

Articole27 Oct 2025 • 545 vizualizări
0 comentarii

Cinci percheziţii făcute de poliţiştii Capitalei în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată / Prejudiciul este estimat la aproape 380.000 de lei

Articole23 Oct 2025 • 280 vizualizări
0 comentarii

Poliţia Capitalei s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut că artistul Artanu i-a „hărţuit” fiica, într-un local / Până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă

Articole22 Oct 2025 • 1.503 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.