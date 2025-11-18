Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de trafic internaţional cu maşini de lux / Autoturismele erau înmatriculate în România, vândute şi apoi declarate ca furate în ţările de provenienţă, în scopul obţinerii unor despăgubiri

Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, şapte percheziţii în Capitală şi în trei judeţe, într-un dosar penal care vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.

Potrivit anchetatorilor, şapte persoane ar fi procurat, din state ale Uniunii Europene, maşini de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat în România. După ce erau vândute unor cumpărători de bună-credinţă, autoturismele erau apoi declarate furate în statele de provenienţă, cu scopul obţinerii unor despăgubiri de asigurare sau pentru a evita plata ratelor contractuale, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei a informat că marţi 18 noiembrie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Dolj, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.

Din datele şi probele administrate a reieşit că şapte persoane, sub diverse forme de participaţie, ar fi procurat, din state ale Uniunii Europene, autoturisme de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat în România.

Ulterior, după ce vehiculele erau vândute unor cumpărători de bună-credinţă, acestea erau declarate furate în statele de provenienţă, în scopul obţinerii unor despăgubiri de asigurare sau pentru a evita plata ratelor contractuale.

Prejudiciul a fost estimat la 375.000 de euro.

Pentru administrarea probelor, marţi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, precum şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, au pus în executare cele şapte mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Dolj.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care documente, medii de stocare, sume de bani şi o armă, care a fost ridicată în vederea expertizării.

Totodată, în cauză au fost identificate şi depistate cele patru maşini folosite în activitatea infracţională.

În cauză toate persoanele bănuite de săvârşirea faptelor au fost depistate şi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, tăinuire şi fals intelectual.