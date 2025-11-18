Locuitorii din satul Plauru se pot întoarce la casele lor / Ucrainenii au stins incendiul la nava care transporta 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat

Locuitorii satului tulcean Plauru pot reveni la domiciliile lor, în urma unei decizii a Ministerului de Interne. Cei 231 de locuitori ai localității Ceatalchioi s-au întors deja la casele lor.

Analiza de risc, coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainene, indică faptul că incendiul a fost stins, iar situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație, au transmis reprezentanții Ministerului de Interne.

Prin urmare, începând cu ora 14.00, locuitorii din satul Plauru se pot întoarce la domiciliu. Reamintim că în această dimineață s-a permis deja revenirea acasă a locuitorilor din Ceatalchioi.

Măsura evacuării celor două localități (Ceatalchioi și Plauru) a fost dispusă pentru protejarea locuitorilor, a persoanelor care tranzitau zona expusă riscului și pentru prevenirea unor situații de urgență generate de o eventuală agravare a contextului, risc care la acel moment era unul semnificativ.

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne mulțumesc locuitorilor pentru înțelegerea față de măsurile adoptate și pentru cooperarea cu autoritățile centrale și locale. De asemenea, ne exprimăm recunoștința față de cei care au fost nevoiți să își părăsească locuințele într-un timp foarte scurt. Înțelegem dificultatea situației prin care au trecut și apreciem faptul că au înțeles că siguranța lor este prioritară”, au precizat reprezentanții Ministerului de Interne.

Context

Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

“Nava GPL sub pavilion turc, ORINDA, care transporta 16 membri ai echipajului turc, a fost lovită în timpul evacuării în portul Izmail, Ucraina, și a luat foc. Echipajul a fost evacuat în siguranță. Nu au existat răniți. Pompierii intervin la incendiu”, potrivit mesajului postat pe Facebook de Directorat.

ORINDA are o lungime de aproape 125 m și poate transporta până la 8292 metri cubi de combustibil, potrivit site-ului de urmărire a navelor Marine Traffic, citat de BBC.

Locuitorii din satul tulcean Plauru (comuna Ceatalchioi) au fost evacuați de autorități pentru că în zonă exista pericolul de explozie pe Dunăre, acolo unde arde un vapor cargo cu gaze lichefiate, a declarat pentru G4Media Daniela Tănase, o localnică.

Nava a luat foc în urma atacului cu drone efectuat de Rusia asupra teritoriului ucrainean, au precizat serviciile românești de urgență, într-un comunicat. Potrivit sursei citate, s-a decis evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din Plauru, pentru a evita orice risc.

Nava transporta aproximativ 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) și a fost lovită în timpul atacului continuu al Rusiei asupra infrastructurii și țintelor maritime ucrainene.