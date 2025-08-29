Adolescentă din Vrancea, amendată cu 1.000 de lei după un apel fals la 112 / Fata a spus că a urmat un trend de pe o reţea socială
Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit IPJ Vrancea, în urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operaţional şi Secţiei de Poliţie Rurală Odobeşti, s-a stabilit că nu a existat nicio situaţie reală de pericol. Minora a recunoscut că a recurs la apelul fals pentru a urma un aşa-zis „trend” de pe reţelele de socializare.
Pentru fapta sa, adolescenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Totodată, şi reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeaşi localitate, a fost amendată cu 500 de lei.
Poliţiştii atrag atenţia că apelurile false la 112 pot avea consecinţe grave, întrucât mobilizează inutil resurse care ar putea salva vieţi. Legislaţia în vigoare prevede sancţiuni între 2.000 şi 4.000 de lei sau muncă în folosul comunităţii pentru alertarea falsă a agenţiilor de intervenţie.
Autorităţile fac apel la utilizarea responsabilă a numărului unic de urgenţă şi îi îndeamnă pe părinţi să le explice copiilor importanţa acestui serviciu vital.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Apel lansat de peste 300 de profesori, scriitori, regizori, actori, artiști care cer Guvernului Bolojan să retragă pachetul de austeritate impus școlii: Educația nu este o povară bugetară, ci condiția dezvoltării unei țări civilizate
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.