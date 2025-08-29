Adolescentă din Vrancea, amendată cu 1.000 de lei după un apel fals la 112 / Fata a spus că a urmat un trend de pe o reţea socială

Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi, transmite News.ro.

Potrivit IPJ Vrancea, în urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operaţional şi Secţiei de Poliţie Rurală Odobeşti, s-a stabilit că nu a existat nicio situaţie reală de pericol. Minora a recunoscut că a recurs la apelul fals pentru a urma un aşa-zis „trend” de pe reţelele de socializare.

Pentru fapta sa, adolescenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Totodată, şi reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeaşi localitate, a fost amendată cu 500 de lei.

Poliţiştii atrag atenţia că apelurile false la 112 pot avea consecinţe grave, întrucât mobilizează inutil resurse care ar putea salva vieţi. Legislaţia în vigoare prevede sancţiuni între 2.000 şi 4.000 de lei sau muncă în folosul comunităţii pentru alertarea falsă a agenţiilor de intervenţie.

Autorităţile fac apel la utilizarea responsabilă a numărului unic de urgenţă şi îi îndeamnă pe părinţi să le explice copiilor importanţa acestui serviciu vital.