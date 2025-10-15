Creştere record a concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă în 2024, avertizează ONU

Concentraţiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă au înregistrat în 2024 cea mai mare creştere de la începutul acestor măsurători, în 1957, a avertizat miercuri ONU, făcând apel la o acţiune urgentă pentru reducerea emisiilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Comparativ cu 2023, concentraţia medie globală de CO2 a înregistrat anul trecut „cea mai puternică creştere de la începutul măsurătorilor moderne”, a anunţat Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), precizând că nivelurile celor trei principale gaze cu efect de seră – CO2, metan (CH4) şi protoxid de azot (N20) – au atins fiecare noi recorduri.

În buletinul său anual, OMM precizează că emisiile continue de CO2 generate de activităţile umane şi creşterea numărului incendiilor de pădure sunt responsabile, alături de reducerea absorbţiei de CO2 de către „rezervoare” precum ecosistemele terestre şi oceanele, pentru ceea ce riscă să devină „un cerc vicios al climei”.

Anul trecut a fost, de asemenea, cel mai călduros înregistrat vreodată, depăşind precedentul record din 2023, aminteşte OMM.

„Căldura reţinută de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră amplifică condiţiile climatice şi intensifică evenimentele meteorologice extreme. De aceea este esenţial să reducem emisiile nu doar pentru climă, ci şi pentru siguranţa noastră economică şi bunăstarea populaţiilor”, a declarat într-un comunicat secretarul general adjunct al OMM, doamna Ko Barrett.

Cel de-al 21-lea Buletin anual al OMM privind gazele cu efect de seră este publicat în ajunul COP30, conferinţa ONU dedicată schimbărilor climatice, care va avea loc între 10 şi 21 noiembrie la Belém, în Brazilia.

COP30 va trebui să abordeze punerea în aplicare a promisiunilor asumate din 2015 în cadrul negocierilor ONU bazate pe consens.

La Paris, 196 de ţări s-au angajat atunci să menţină încălzirea globală cu „mult sub” 2 grade Celsius faţă de nivelurile preindustriale şi să continue eforturile pentru a o limita la 1,5 grade Celsius.