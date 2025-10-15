Curtea Supremă respinge apelul lui Alex Jones privind plata a 1,4 miliarde de dolari pentru defăimare / Jones a intrat în faliment la sfârșitul anului 2022, iar avocații săi au declarat judecătorilor că „reclamanții nu au nicio speranță posibilă de a încasa” întreaga sentință

Curtea Supremă a respins marți apelul conspiraționistului Alex Jones și a menținut hotărârea judecătorească în valoare de 1,4 miliarde de dolari pronunțată împotriva sa pentru că a descris împușcăturile de la Școala Elementară Sandy Hook din 2012 drept o farsă pusă în scenă de actori de criză, relatează Politico.

Prezentatorul Infowars a susținut că un judecător a greșit când l-a găsit răspunzător pentru defăimare și provocarea unei suferințe emoționale fără a organiza un proces pe fondul acuzațiilor formulate de rudele victimelor împușcăturilor, care au ucis 20 de elevi de clasa întâi și șase educatori în Newtown, Connecticut.

Judecătorii nu au comentat ordinul lor, pe care l-au emis fără a cere familiilor victimelor de la Sandy Hook să răspundă la apelul lui Jones. Un agent FBI care a răspuns la împușcături a fost, de asemenea, dat în judecată.

Jones a intrat în faliment la sfârșitul anului 2022, iar avocații săi au declarat judecătorilor că „reclamanții nu au nicio speranță posibilă de a colecta” întreaga hotărâre. el face apel separat la o hotărâre de 49 de milioane de dolari într-un proces similar de defăimare în Texas, după ce nu a reușit să predea documentele solicitate de părinții unei alte victime Sandy Hook.

În cazul din Connecticut, judecătoarea a emis o hotărâre în lipsă rară împotriva lui Jones și a companiei sale la sfârșitul anului 2021 din cauza a ceea ce a numit eșecul repetat al lui Jones de a respecta hotărârile judecătorești și de a preda anumite dovezi familiilor Sandy Hook.

În anul următor, juriul a ajuns la un verdict de 964 de milioane de dolari, iar judecătorul a adăugat ulterior încă 473 de milioane de dolari în daune punitive împotriva lui Jones și a Free Speech Systems, societatea mamă a Infowars, cu sediul în Austin, Texas.

În noiembrie, postul de știri satirice The Onion a fost desemnat câștigătorul unei licitații pentru lichidarea activelor Infowars, pentru a ajuta la plata sentințelor de defăimare. Însă judecătorul de faliment a respins rezultatele licitației, invocând probleme legate de proces și de oferta The Onion.

Încercarea de a vinde activele Infowars s-a mutat la un tribunal de stat din Texas, în Austin. Jones contestă acum un ordin recent al instanței care a numit un administrator judiciar pentru lichidarea activelor. O parte din bunurile personale ale lui Jones sunt, de asemenea, vândute ca parte a cazului de faliment.