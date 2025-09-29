Andrew Tate nu va fi acuzat penal în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a declarat luni că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală a lui Andrew Tate în cazul acuzaţiilor formulate de patru femeie care l-au dat în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra, relatează The Guardian., potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Femeile îl acuză pe influencerul autoproclamat misogin de violenţă sexuală, inclusiv de faptul că a strâns-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, a biciuit-o cu o curea şi i-a îndreptat un pistol spre faţă.

Avocaţii lui Tate au declarat într-o audiere anterioară că influencerul „neagă total acuzaţiile”.

„Am efectuat o nouă analiză a dosarului în legătură cu acuzaţiile de agresiune şi viol între 2013 şi 2015”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS. „După o analiză atentă a probelor furnizate de poliţia din Hertfordshire, am ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală şi că nu trebuie întreprinse acţiuni suplimentare”, a anunţat serviciul procurorilor.

„Am informat toate părţile cu privire la decizia noastră şi ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamantele pentru a le explica mai detaliat raţionamentul nostru”, a precizat CPS.

Avocatul lui Tate din Marea Britanie, Andrew Ford, a salutat decizia. „În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi o perspectivă realistă pentru o condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurii civile. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potenţial caz penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a transmis avocatul.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei a decis iniţial să nu îl urmărească penal în 2019. Trei dintre ele l-au denunţat pe Tate la poliţia din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în acelaşi an.

Tate, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzaţiile, care includ violenţă sexuală, control coercitiv şi agresiune şi vătămare corporală, descriindu-le ca fiind „o serie de minciuni” şi „fabricaţii grosolane”.

Separat, CPS a anunţat în luna mai că a autorizat 21 de acuzaţii împotriva lui Tate şi a fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, după ce a primit un dosar cu probe de la poliţia din Bedfordshire.

Andrew Tate se confruntă cu 10 acuzaţii legate de trei presupuse victime, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane şi controlul prostituţiei în scopul obţinerii de profit. Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzaţii legate de o presupusă victimă, inclusiv viol, vătămare corporală şi trafic de persoane.

Poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare pentru cei doi bărbaţi în 2024, dar s-a convenit că extrădarea va aştepta până la finalizarea procedurilor separate din România.