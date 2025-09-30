Medic: Au apărut multe boli cardiovasculare la copii, iar cauza este lipsa de activitate fizică / Şeful Clincii de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti: ”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device”

Prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că fumatul, stresul şi alimentaţia necorespunzătoare sunt principalii factori care favorizează apariţia de boli cardiovasculare, iar la copii lipsa activităţii fizice este una dintre cauze, transmite News.ro.

Medicul Dragoş Vinereanu a vorbit, marţi seară, la Medika TV, despre principalii factori care favorizează apariţia de boli cardiovasculare: ”Fumatul, stresul şi ceea ce numim alimentaţia necorespunzătoare, la care, în special la copii, fiindcă au apărut multe boli cardiovasculare la copii, este lipsa de activitate fizică. Peste toate vine, bineînţeles, consecinţa directă a tot ceea ce am vorbit şi anume obezitatea”.

Medicul avertizează că ”obezitatea devine o problemă majoră de sănătate publică în România”.

”Undeva la peste două treimi din populaţia peste 40-50 de ani a României are o formă de obezitate, supraponderal sau obez”, a mai declarat Dragoş Vinereanu.

Medicul a adăugat că cei mici sunt de multe ori legaţi de diferite device-uri, se uită la ecran şi nu fac deloc mişcare.

”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device, de ceva pe care îl ţin în mână tot timpul, adică calculator, telefon, tabletă, televizor, laptop şi aşa mai departe. Tot timpul se uită la un ecran (…) Noi nu mai ştim ce e paleta de ping- pong. Ne aşteptăm să funcţioneze ca un telefon cu touchscreen sau ca o tabletă. Este incredibil unde am ajuns. Trebuie să schimbăm acest lucru. Trebuie să mergem în şcoli, trebuia să facem educaţia copiilor, trebuie să facem educaţia generaţiei viitoare. De aceea încercăm să dezvoltăm proiecte cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, a mai spus Dragoş Vinereanu.