Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care corpul uman începe să îmbătrânească accelerat. Modificările dramatice prin care trece organismul uman, după 50 de ani

Cercetările recente arată că organismul uman nu îmbătrânește în mod liniar, ci traversează perioade de accelerare dramatică. Concret, de la 50 de ani, procesul devine mult mai rapid.

Studiile din 2024 și 2025 au identificat mai multe „puncte de inflexiune” critice. Este vorba, spre exemplu, despre o cercetare ale cărei rezultate au fost prezentate în Cell de o echipă de cercetători chinezi, conduși de Guang-Hui Liu.

Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat 516 probe din 13 tipuri de țesuturi umane colectate de la 76 de donatori de organe cu vârste cuprinse între 14 și 68 de ani, care au decedat în urma unor traumatisme cranio-cerebrale.

Probele de țesut au inclus probe cardiovasculare, digestive, respiratorii, endocrine și musculo-scheletice, precum și probe ale sistemului imunitar, pielii și sânge.

În continuare, cercetătorii au documentat tipurile de proteine găsite în probele de organe și țesuturi, permițându-le să creeze ceea ce Liu a numit „un atlas proteomic al îmbătrânirii”.

Concluzia studiului a fost publicată de Medical News Today: punctul principal de accelerare este în jurul vârstei de 50 de ani. Cercetarea arată că traiectoria de îmbătrânire a țesuturilor și organelor devine mai abruptă după această vârstă.

„Vârstele 45-55 de ani sunt identificate ca un punct de inflexiune important: majoritatea proteomelor de organe trec printr-o «furtună moleculară în cascadă», cu proteine exprimate diferențial care cresc exploziv, marcând acest interval ca fiind fereastra critică de tranziție biologică pentru îmbătrânirea sistemică, multi-organ.” – Guang-Hui Liu, PhD

Nu toate organele îmbătrânesc, așadar, în același ritm. Glanda suprarenală – una dintre fabricile de hormoni ale corpului – a prezentat îmbătrânire accelerată în jurul vârstei de 30 de ani, dar cea mai dramatică schimbare, în jurul vârstei de 50 de ani, a fost găsită în aortă.

Medical News Today a discutat despre acest studiu și cu Cheng-Han Chen, medic cardiolog intervențional certificat și director medical al Programului de Inimă Structurală de la Centrul Medical Memorial Care Saddleback din Laguna Hills, California.

„Acest studiu a constatat că modificările proteinelor din organism asociate cu îmbătrânirea par să se accelereze aproximativ în jurul vârstei de 50 de ani, în funcție de tipul de țesut corporal. Aceasta este o descoperire interesantă care ne ajută să înțelegem mai bine tipurile de modificări biochimice care stau la baza îmbătrânirii și care pot oferi ținte pentru terapie în diferite etape ale vieții unei persoane.” — Cheng-Han Chen, medic

Și alte studii (cum ar fi unul publicat de Nature) arată aceeași concluzie: vârsta de 50 de ani este critică pentru organismul uman.

Alte perioade critice:

44 de ani: Schimbări dramatice biomoleculare apar la mijlocul anilor 40, arată un studiu de la Stanford.

peste 50 de ani – viteza de îmbătrânire accelerează vizibil: crește riscul de boli cardiovasculare, neurodegenerative și metabolice. Sistemul imunitar devine mult mai slăbit (fenomen numit imunosenescență).

60 de ani: Multe schimbări dramatice se întâmplă la începutul anilor 60, ceea ce nu este surprinzător, deoarece multe riscuri de boli legate de vârstă cresc în acel moment.

