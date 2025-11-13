Zeci de percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, în cazul unor administratori de firme care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli fictive

Zeci de percheziţii au făcut, joi, poliţiştii bucureşteni, în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Prahova, în cazul administratorilor unor societăţi comerciale care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale. Aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei a informat că, joi, 13 noiembrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul unor poliţişti ai Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectoarele 1-6, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Prahova, Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bucureşti şi Prahova, dar şi cu sprijinul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Prahova, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă contin uată şi agravată.

Din datele şi probele administrate a reieşit că, în perioada ianuarie 2024 – august 2025, bănuiţii, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin aceea că ar fi ascuns sursa impozabilă prin nedeclararea fiscală a tuturor veniturilor brute asimilate salariilor obţinute şi prin înregistrarea şi declararea fiscală a unor cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 3.905.000 de lei.

Pentru administrarea materialului probator, joi, au fost puse în aplicare 34 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Prahova, iar persoanele bănuite vor fi duse la audieri, urmând să fie luate măsurile legale ce se impun în cazul lor.

De asemenea, au fost depistate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precizează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.