Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, din activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor/ Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situaţie precară

Trei persoane fizice şi o firmă sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.

Alte două firme au calitatea de suspect în acest dosar. Anchetatorii suspectează că, pentru a nu plăti taxe către bugetul de stat, în urma unor activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor, inculpaţii au folosit firme-paravan, ale căror acţiuni le-au cesionat unor persoane cu posibilităţi materiale reduse, pentru a îngreuna verificările fiscale, dar şi ancheta penală, transmite News.ro.

”Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că pentru a nu plăti impozitele şi contribuţiile generate de forţa de muncă necesară desfăşurării activităţii comerciale de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor, în perioada mai 2023 – mai 2025, societatea inculpată persoană juridică – administrată de o inculpată persoană fizică a subcontractat o parte însemnată din activitate către alte două societăţi (având calitatea de suspecte) administrate în fapt de aceeaşi inculpată persoană fizică şi scriptic de ceilalţi doi inculpaţi persoane fizice, acestea din urmă fiind societăţi paravan sau de faţadă pent ru a presta servicii către beneficiarul direct”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Anchetatorii notează că, pentru prestarea activităţilor contractate de firma inculpată, aceasta a transferat personal către celelalte societăţi sau acestea au făcut angajări directe.

Cele două firme folosite drept paravan au primit însă fonduri doar pentru plata salariilor nete, nefiind însă transferate de la firma inculpată şi sumele pentru plata obligaţiilor fiscale înregistrate, inclusiv cele reţinute la sursă.

”Toate aceste manopere au fost urmate de cesionarea societăţilor folosite către persoane c u o situaţie materială precară, urmărindu-se astfel îngreunarea verificărilor fiscale, ascunderea documentelor legale ce pot dovedi activitatea ilicită şi sustragerea de la răspunderea pentru aceste fapte. Prejudiciul bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 4.800.0000 de lei”, precizează sursa citată.

Cele trei persoane fizice inculpate au fost reţinute pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pe cauţiune în valoare de 500.000 de lei, pe o perioadă de 60 de zile, acestea având, printre altele, obligaţia de a nu părăsi România decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului, dar şi interdicţia de a administra, în fapt sau în drept, alte societăţi.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus in stituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile sau imobile ale inculpaţilor, fiind vorba despre construcţii, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare, şi sume aflate în conturi bancare.