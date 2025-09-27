Prinţul William spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP, transmite News.ro.
Reprezentantul familiei regale a apărut în emisiunea lui Levy, „The Reluctant Traveler”, şi a vorbit despre anul trecut, în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer.
„Aş spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa mea”, i-a spus William lui Levy într-un preview al episodului Apple TV+. „Se spune că viaţa ne pune la încercare, iar capacitatea de a depăşi aceste încercări ne defineşte ca persoane.”
Previzualizarea episodului, care va fi difuzat la 3 octombrie, îl prezintă pe William arătându-i lui Levy Castelul Windsor şi pe cei doi discutând la o bere într-un pub.
Kate a declarat în ianuarie că are cancerul în remisie şi, în ultimele luni, a participat la mult mai multe evenimente publice. În această lună, ea şi William au jucat un rol important în primirea oficială a preşedintelui Donald Trump în vizita sa de stat în Marea Britanie.
Charles s-a întors, de asemenea, la îndatoririle sale publice după ce s-a retras timp de câteva luni anul trecut pentru a se concentra pe tratamentul iniţial şi recuperare.
Regele şi prinţesa nu au dezvăluit tipul de cancer pentru care au fost trataţi.
