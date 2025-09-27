G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prinţul William spune că 2024 a fost cel mai greu an din…

printul william, probleme, eveniment
Sursa foto: Wikimedia

Prinţul William spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa

Articole27 Sep 0 comentarii

Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentantul familiei regale a apărut în emisiunea lui Levy, „The Reluctant Traveler”, şi a vorbit despre anul trecut, în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer.

„Aş spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa mea”, i-a spus William lui Levy într-un preview al episodului Apple TV+. „Se spune că viaţa ne pune la încercare, iar capacitatea de a depăşi aceste încercări ne defineşte ca persoane.”

Previzualizarea episodului, care va fi difuzat la 3 octombrie, îl prezintă pe William arătându-i lui Levy Castelul Windsor şi pe cei doi discutând la o bere într-un pub.

Kate a declarat în ianuarie că are cancerul în remisie şi, în ultimele luni, a participat la mult mai multe evenimente publice. În această lună, ea şi William au jucat un rol important în primirea oficială a preşedintelui Donald Trump în vizita sa de stat în Marea Britanie.

Charles s-a întors, de asemenea, la îndatoririle sale publice după ce s-a retras timp de câteva luni anul trecut pentru a se concentra pe tratamentul iniţial şi recuperare.

Regele şi prinţesa nu au dezvăluit tipul de cancer pentru care au fost trataţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul britanic va introduce cartea de identitate digitală obligatorie, pentru a dovedi dreptul de a lucra

Articole26 Sep • 5.372 vizualizări
1 comentariu

Imaginile și datele a mii de copii de grădiniță din Marea Britanie, furate de hackeri / Familiile sunt șantajate cu publicarea pe darknet

Articole26 Sep • 1.475 vizualizări
0 comentarii

Marea Britanie se confruntă cu o „criză” a abuzurilor sexuale între copii, cu o „schimbare fundamentală” în ceea ce privește infracțiunile

Articole23 Sep • 847 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.