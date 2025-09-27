G4Media.ro
Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock: Discuțiile…

Oana Țoiu si Annalena Baerbock
sursa foto: Facebook, Ministerul de Externe

Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock: Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale

27 Sep

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, în cadrul discuţiilor, aceasta subliniind sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale şi asigurând de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital şi reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România, a precizat Ţoiu, conform News.ro.

Potrivit MAE, discuţiile au evidenţiat preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea consolidării rolului Adunării Generale, pentru abordarea acestora.

”Ministrul român de externe a subliniat sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale, asigurând-o de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital şi reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România”, arată comunicatul oficial.

Preşedinta Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. A remarcat contribuţiile ţării noastre în susţinerea ordinii internaţionale bazate pe reguli, precum şi în apărarea drepturilor omului şi a principiilor democratice.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru multilateralismul eficient şi pentru întărirea rolului ONU în abordarea crizelor globale, mai spune MAE.

