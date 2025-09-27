Ministrul Oana Ţoiu: S-a reafirmat sprijinul pentru extinderea UE, atât în Vecinătatea Estică, cât şi în Balcanii de Vest / Aceasta se află la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU (UNGA 80), la care au participat Secretarul general al organizaţiei şi reprezentanţi ai statelor membre. Ministrul român al afacerilor externe s-a referit în cadrul reuniunii la provocările cu totul excepţionale la care trebuie să facă faţă regiunea într-un context foarte dificil, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacuri hibride şi dezinformare la scară largă, subliniind progresele cu atât mai remarcabile ale celor două ţări vecine pe calea aderării la UE, transmite News.ro.

”Participanţii au reafirmat sprijinul pentru extinderea UE, atât în Vecinătatea Estică, cât şi în Balcanii de Vest, pe baza principiului meritelor proprii ale fiecărui stat candidat. În cadrul discuţiei a fost subliniată importanţa accelerării procesului de integrare europeană, cu beneficii certe atât pentru ţările candidate, cât şi pentru consolidarea posturii UE pe scena globală”, arată Ministerul de Externe într-un comunicat.

Asigurarea unui mediu stabil şi sigur, caracterizat de dezvoltare economică şi ataşament neechivoc faţă de valorile democratice şi principiile statului de drept rămâne o prioritate cheie la nivelul ICE, subliniază MAE.

Totodată, Oana Ţoiu a reliefat rolul ICE ca platformă de cooperare regională cu un rol important în susţinerea procesului de extindere a UE, dat fiind că include toate ţările candidate din vecinătatea vestică şi estică a UE şi nouă state membre UE din Europa Centrală şi de Sud-Est, şi a punctat necesitatea alinierii ţărilor candidate la politica externă şi de securitate comună a UE.