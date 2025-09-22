G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a…

Foto: Captură video

Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU: „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță”

Articole22 Sep • 119 vizualizări 0 comentarii

Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state. Summitul de la New York este boicotat de SUA și Israel, transmite Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Decizia Franței vine după ce Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au făcut același lucru în weekend. „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

„Cu toate acestea, în prezent, Israelul își extinde operațiunea militară în Gaza cu obiectivul declarat de a distruge Hamas, dar există sute de mii de oameni care au fost strămutați, răniți, înfometați, traumatizați”, a mai spus președintele Franței.

Anunțul lui Macron a fost întâmpinat cu aplauze la New York.

„Suntem atât de convinși că această recunoaștere este singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace, încât Franța nu a ezitat niciodată, rămânând alături de Israel chiar și atunci când securitatea acestuia era în pericol, inclusiv în timpul atacurilor iraniene”, a adăugat el.

„Recunoașterea statului Palestina este o înfrângere pentru Hamas”, consideră Macron.

Macron explică că „prioritatea principală” este să se asigure eliberarea a 48 de ostatici și să se pună capăt operațiunilor militare pe întreg teritoriul Gazei.

„Apreciez eforturile depuse de Qatar, Egipt și SUA pentru a realiza acest lucru”, spune el. „Cer Israelului să nu facă nimic care ar putea împiedica aceste eforturi.”

În încheierea discursului său, Macron spune că „a sosit momentul să alungăm de pe aceste pământuri fața urâtă a terorismului și să construim pacea”.

„Acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici și suntem foarte încrezători că vom reuși să o construim”, adaugă el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump crede că recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”, declară purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă

Articole22 Sep • 151 vizualizări
0 comentarii

Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă de protocol şi postează steagul Sudanului în locul steagului Palestinei

Articole22 Sep • 302 vizualizări
1 comentariu

Organizația teroristă Hamas salută recunoașterea statului palestinian

Articole21 Sep • 862 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.