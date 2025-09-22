Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU: „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță”

Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state. Summitul de la New York este boicotat de SUA și Israel, transmite Sky News.

Decizia Franței vine după ce Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au făcut același lucru în weekend. „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

„Cu toate acestea, în prezent, Israelul își extinde operațiunea militară în Gaza cu obiectivul declarat de a distruge Hamas, dar există sute de mii de oameni care au fost strămutați, răniți, înfometați, traumatizați”, a mai spus președintele Franței.

Anunțul lui Macron a fost întâmpinat cu aplauze la New York.

„Suntem atât de convinși că această recunoaștere este singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace, încât Franța nu a ezitat niciodată, rămânând alături de Israel chiar și atunci când securitatea acestuia era în pericol, inclusiv în timpul atacurilor iraniene”, a adăugat el.

„Recunoașterea statului Palestina este o înfrângere pentru Hamas”, consideră Macron.

Macron explică că „prioritatea principală” este să se asigure eliberarea a 48 de ostatici și să se pună capăt operațiunilor militare pe întreg teritoriul Gazei.

„Apreciez eforturile depuse de Qatar, Egipt și SUA pentru a realiza acest lucru”, spune el. „Cer Israelului să nu facă nimic care ar putea împiedica aceste eforturi.”

În încheierea discursului său, Macron spune că „a sosit momentul să alungăm de pe aceste pământuri fața urâtă a terorismului și să construim pacea”.

„Acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici și suntem foarte încrezători că vom reuși să o construim”, adaugă el.