Cum justifică Nicușor Dan că nu s-a dus la ONU: Să lipsesc…

Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: George Călin

Cum justifică Nicușor Dan că nu s-a dus la ONU: Să lipsesc 5, 6 zile din țară sau să fiu prezent în țară? Am considerat că e mai important să fiu în țară

Președintele Nicușor Dan a explicat în emisiune la Digi24 de ce nu s-a deplasat în SUA, la sesiunea Adunării Generale a ONU. El a motivat că era mai important să fie în România și că „tot timpul e un calcul de oportunitate”.

„România a fost prezentă la ONU, a avut o delegație condusă de doamna ministru de Externe. În toate secțiunile, România și-a exprimat punctul de vedere”, a comentat Nicușor Dan, precizând că s-a consultat înainte cu ministra Oana Țoiu.

Nicușor Dan a mai spus că președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani, subliniind că „unii au probleme de deficit mai mici decât are România”.  „Să lipsesc 5, 6 zile din țară sau să fiu prezent în țară? Am considerat că e mai important să fiu în țară”, a mai adăugat Nicușor Dan.

El a fost întrebat cu ce anume s-a ocupat în aceste ultime zile, în țară. „Am făcut o ședință de coaliție, am avut o discuție cu niște investitori care sunt în România, am avut o ședință în CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate. Adică chestiuni de președinte”, a răspuns Nicușor Dan, cu mențiunea că „unele” dintre aceste chestiuni erau mai importante decât prezența sa la Adunarea Generală ONU.

Tags:
