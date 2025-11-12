Ţările cu cel mai mare număr de baze militare în străinătate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un peisaj internațional marcat din ce în ce mai mult de incertitudine și de o reconfigurare a echilibrului de putere, bazele militare au revenit în centrul dezbaterii geopolitice. Tensiunile dintre marile puteri, proliferarea conflictelor regionale și creșterea amenințărilor hibride au determinat multe țări să își consolideze prezența dincolo de granițele lor, în locații strategice. Ceea ce era considerat un vestigiu al Războiului Rece în urmă cu doar un deceniu este acum văzut din nou ca un instrument cheie pentru asigurarea descurajării, a securității rutelor comerciale și a influenței strategice în regiuni din ce în ce mai disputate, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Invazia rusă din Ucraina, rivalitatea crescândă dintre Statele Unite și China în Indo-Pacific, topirea ghețurilor arctice și avansul Iranului în Orientul Mijlociu au reaprins o cursă silențioasă pentru controlul enclavelor militare și logistice din întreaga lume. De la Golful Persic până la Marea Chinei de Sud și în Africa și Europa de Est, harta globală a bazelor militare reflectă prioritățile fiecărei puteri și capacitatea sa de a-şi proiecta puterea în teritorii îndepărtate.

Statele Unite conduc clasamentul țărilor cu cea mai mare prezență militară în străinătate. Se estimează că au un total de 750 de baze militare, răspândite în aproximativ 80 de țări din întreaga lume, deși cifra ar putea fi mai mare, deoarece Pentagonul evită să împărtășească datele. După cum subliniază Al Jazeera, țara cu cele mai multe baze americane active este în prezent Japonia, cu 120, urmată de Germania cu 119 și Coreea de Sud cu 73. În Spania, Washingtonul are două baze, care găzduiesc aproximativ 3.100 de soldați.



Pe locul al doilea se află Regatul Unit. Insulele Britanice au aproximativ 145 de baze militare răspândite în 42 de țări, conform unui raport din 2020. Aceste cifre includ 60 operate direct de forțele sale militare și alte 85 operate de aliații săi, unde Londra menține o prezență semnificativă. Șaptesprezece dintre aceste facilități se află în Cipru, 15 în Arabia Saudită și 16 în Oman.



Locul al treilea i-ar aparţine Rusiei. Deși obținerea cifrelor oficiale este dificilă, se estimează că în 2018 Rusia a operat cel puțin 21 de instalații militare în străinătate. Printre acestea se numără bazele navale și aeriene din Tartus și Hmeimim din Siria; cu toate acestea, căderea dictatorului Bashar al-Assad a făcut incertă continuarea funcționării lor. În mod similar, Rusia are instalații și în Georgia, Moldova și Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014.

Sursa: LA RAZON / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea