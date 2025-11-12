Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, recunoaște că situația s-a înrăutățit mult în Zaporojie

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a „înrăutăţit semnificativ” în unele părţi din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor intense cu forţele ruse, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Situaţia s-a înrăutăţit semnificativ în direcţiile Oleksandrivka şi Huliapole, unde, folosindu-se de superioritatea numerică în personal şi material, inamicul a avansat după lupte intense şi a capturat trei aşezări”, a scris Sîrski pe Telegram.

El a precizat că ruşii şi-au intensificat activitatea în regiunea Zaporojia profitând şi de condiţiile meteorologice – ceaţă densă – pentru a se infiltra între poziţiile ucrainene.

Marţi, Forţele de Apărare din Sud au anunţat retragerea soldaţilor din poziţiile deţinute în apropierea a cinci localităţi din regiunea Zaporojie, ca urmare a intensificării acţiunilor de asalt ale inamicului, a intensificării focului şi în scopul salvării vieţii personalului.

„Forţele de apărare ale Ucrainei continuă să acţioneze pe principiul apărării active. În condiţii dificile, cu un inamic superior numeric, unităţile noastre resping atacurile pe majoritatea direcţiilor şi continuă acţiunile de căutare şi lovire în anumite zone. În special, în regiunile Kupiansk şi Siversk. Inamicul este în prezent cel mai activ în direcţia Pokrovsk. Astăzi, aproximativ 40% din lupte au avut loc în această zonă”, a mai informat Sîrski, citat de Ukrainska Pravda.