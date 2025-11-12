Se deschide „Cel mai ieftin târg de Crăciun din Germania” / O cană de vin fiert costă un euro / Minunea durează doar 3 zile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sezonul târgurilor de Crăciun din München și din întreaga regiune Bavaria începe din nou. În mod tradițional, cele mai cunoscute piețe se deschid abia la sfârșitul lunii noiembrie, însă multe dintre cele mai mici și-au deschis deja porțile. Cea mai cunoscută din München, Christkindlmarkt din Marienplatz, își deschide porțile pe 24 noiembrie. În schimb, bradul din Marienplatz poate fi admirat deja, scrie presa germană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe lângă bucuria pe care o provoacă piețele de Crăciun pentru majoritatea oamenilor, acestea aduc cu ele și o altă constantă: prețurile ridicate.

În prezent, vinul fiert costă între patru și cinci euro pentru o cană, în majoritatea locațiilor.

Cei cărora li se pare prea scump ar trebui să meargă în această săptămână la Augsburg. Aici, la fel ca și anul trecut, se deschide un mic târg care oferă vin fiert la cană, la prețul de un euro.

Vin fiert cu un euro: în acest oraș bavarez se află „cel mai ieftin târg de Crăciun”

Este vorba despre „cel mai ieftin târg de Crăciun din Germania”, după cum este denumit evenimentul. Și într-adevăr: nicăieri altundeva nu se poate cumpăra vin fiert cu felie de portocală la un euro.

Anul acesta, târgul nu are loc la München, ci la Augsburg. În perioada 12-14 noiembrie, la adresa Weiherstraße 10 se poate bea și mânca, totul la prețuri foarte accesibile.

Distracția durează doar trei zile – după aceea, piețele tradiționale își vor deschide treptat porțile, iar acesta se închide.