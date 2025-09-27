Circa 50.000 de persoane au manifestat la Berlin cerând oprirea genocidului în Fâşia Gaza

Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată de mai multe organizaţii ale societăţii civile, scrie agenţia EFE.

Această demonstraţie a fost una dintre cele mai ample care au avut loc în Germania de la începutul ofensivei israeliene împotriva grupării islamiste Hamas în Fâşia Gaza, transmite Agerpres.

În videoclipuri de la protest postate pe reţelele de socializare se pot observa altercaţii între poliţie şi protestatari. Demonstraţia s-a transformat într-un marş care s-a încheiat la Monumentul Victoriei din parcul central Tiergarten.

Manifestul protestului cere guvernului german să abandoneze orice cooperare militară cu Israelul şi să ia „toate măsurile posibile” pentru a obţine un armistiţiu imediat şi intrarea ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.