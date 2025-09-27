G4Media.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere pentru apelul…

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă prelungirea termenului de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la data de 15 octombrie 2025. Astfel, levii aflaţi în risc de abandon şcolar, cei din medii dezavantajate şi cei eligibili pentru burse sociale vor avea astfel acces la o educaţie de calitate, care îi sprijină în dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru viitor, transmite News.ro.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025. Apelul de proiecte susţine măsuri pentru facilitarea accesului la programele de formare profesională şi pentru prevenirea abandonului şcolar, programe de informare şi conştientizare pentru; comunităţi, sprijin şi consiliere pentru părinţi, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile, programe remediale pentru elevii de clasa a IX-a, în domenii precum citit, matematică şi ştiinţe”, anunţă ministerul pe Facebook.

Potrivit instituţiei, elevii aflaţi în risc de abandon şcolar, cei din medii dezavantajate şi cei eligibili pentru burse sociale vor avea astfel acces la o educaţie de calitate, care îi sprijină în dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru viitor.

”Fondurile europene susţin educaţia incluzivă şi oferă oportunităţi reale pentru tinerii care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a-şi continua studiile”, se mai arată în anunţ.

