Secretarul american al Apărării îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii graşi” şi iniţiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armată şi le-a spus marţi, într-o reuniune rară cu toţi comandanţii americani din întreaga lume, că cine nu îi susţine agenda ar trebui să demisioneze, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

„Liderii politici nechibzuiţi şi imprudenţi au stabilit o direcţie greşită şi ne-am rătăcit. Am devenit «Departamentul Woke»”, a declarat Hegseth la deschiderea reuniunii care are loc în Quantico, Virginia. „Dar nu mai este aşa”, a adăugat el.

Adresându-se unei săli pline cu generali şi amirali americani cu funcţii de conducere, chemaţi din întreaga lume fără explicaţii săptămâna trecută, Hegseth şi-a apărat decizia de a-i concedia pe ofiţerii superiori, printre care se numără generalul cu rangul cel mai înalt din SUA, care era de culoare, şi amiralul de top al Marinei, care era o femeie. El a spus că ofiţerii pe care i-a eliberat din funcţie făceau parte dintr-o cultură defectă.

El a promis schimbări radicale în modul în care sunt tratate plângerile de discriminare şi în modul în care sunt investigate acuzaţiile de încălcări ale legii la Pentagon, spunând că sistemul actual îi face pe ofiţerii superiori să meargă „pe coji de ouă”.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceţi ceea ce se cuvine şi să demisionaţi”, le-a spus şeful Pentagonului. „Ştiu că majoritatea covârşitoare dintre voi simte contrariul. Aceste cuvinte vă umplu inimile”, a adăugat el.

Hegseth a criticat aspectul trupelor supraponderale, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali şi amirali graşi pe holurile Pentagonului”. El a anunţat că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite numai pe baza standardelor masculine şi a subliniat importanţa standardelor de îngrijire personală. „Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth audienţei, care a ascultat în tăcere.

În timp ce pleca spre eveniment, unde urma să ţină şi el un discurs, preşedintele Donald Trump a declarat marţi reporterilor că i-ar demite pe loc pe acei lideri militari care nu îi plac. Remarcile sale au contrastat cu ceea ce spusese în weekend, când a declarat că va profita de întâlnirea faţă în faţă cu comandanţii de vârf ai armatei americane de la Universitatea Corpului de Marină din Quantico pentru a le spune că „îi iubim”.

Auditoriul era plin de oficiali superiori în uniformă, aşezaţi în faţa unei scene cu un steag american mare, un pupitru şi panouri pe care scria: „Strength Service America” (Puterea serviciului militar american).

REORGANIZAREA PRIORITĂŢILOR DE APĂRARE?

Pentagonul a suferit de opt luni, de când Trump a revenit la putere, schimbări radicale, inclusiv concedieri, interzicerea cărţilor din bibliotecile academiei şi ordonarea de atacuri letale asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei. Acest lucru a dus la speculaţii, atât în cadrul armatei americane, cât şi în rândul publicului american, că reuniunea ar putea depăşi cu mult exerciţiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând discuţii despre reducerea gradelor ofiţerilor superiori şi o revizuire a priorităţilor de apărare ale SUA.

„Nimeni nu ştie” ce se va discuta în cele din urmă, a spus un oficial american, vorbind sub condiţia anonimatului despre agenda reuniunii.

Liderii militari care participă la reuniune vor fi supuşi atenţiei publice pentru orice reacţie la comentariile politice făcute de Trump, care a implicat adesea armata în probleme politice.

Armata SUA trebuie să fie apolitică, loială Constituţiei SUA şi independentă de orice partid sau mişcare politică.

Cu toate acestea, administraţia a anunţat un plan de trimitere a Gărzii Naţionale la Chicago, cel mai recent oraş american în care Trump intenţionează să trimită trupe americane, în ciuda obiecţiilor autorităţilor locale. El a anunţat planuri de trimitere a trupelor Gărzii Naţionale şi la Portland, în Oregon, şi a trimis deja Garda şi puşcaşii marini în serviciu activ la Los Angeles la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Prezenţa lui Trump la reuniunea de la Quantico va umbri probabil personalitatea lui Hegseth, care i-a convocat pe comandanţii din întreaga lume, inclusiv pe cei aflaţi în destinaţii îndepărtate din Asia, Europa şi Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ţine, Hegseth vorbeşte despre „etica războinicului” şi despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică, teme la care era de aşteptat să revină marţi.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidenţial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Hegseth, fost prezentator al postului de televiziune Fox News, a acţionat cu o viteză uimitoare pentru a remodela şi rebrandui departamentul, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate naţională a lui Trump şi de a elimina iniţiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.