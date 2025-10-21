Israel-Premier Tech va concura în sezonul 2026 de ciclism sub numele de Cycling Academy

Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy, informează News.ro.

Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a publicat lista echipelor candidate la un loc în World Tour pentru sezonul 2026, printre care se numără şi echipa israeliană, fondată în 2014 la Ierusalim sub acelaşi nume.

Această decizie survine într-un context tensionat: în timpul ultimei ediţii a La Vuelta, mai multe manifestaţii pro-palestiniene au vizat echipa, perturbând cursa.

„Datorită angajamentului nostru neclintit faţă de cicliştii noştri, personalul nostru şi partenerii noştri preţioşi, am decis să redenumim şi să rebotezăm echipa, pentru a ne distanţa de identitatea noastră israeliană actuală”, a explicat conducerea echipei într-un comunicat.

Sylvan Adams, patronul israeliano-canadian, s-a retras şi a decis să nu mai vorbească în numele echipei. Numeroşi sponsori, precum producătorul de biciclete Factor, au ameninţat că se vor retrage dacă echipa nu îşi va schimba numele şi naţionalitatea. Echipa nu a oficializat încă schimbarea numelui.