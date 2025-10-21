Cătălin Drulă spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că poate spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, el arătând că au tot aşteptat formalismul legal al stabilirii alegerilor, ca să facă alegerile interne şi acestea vor fi realizate în cel mai scurt timp. El a mai arătat că USR a respins în coaliţie semnarea unui protocol privind candidaturile la alegerile pe Bucureşti, transmite News.ro.

”E un moment de bucurie faptul că bucureştenii îşi vor alegre primarul, să ieşim din această zonă de interimat. Este un pic tardive, şi în raport cu legea, termenul limită era 26 august, dar mai bine mai târziu decât niciodată. 7 decembrie înseamnă că noul primar va putea să intre în discuţiile despre bugetul pe 2026 al Capitalei, temele importate pentru următorul an. Pentru noi este o decizie care vine direct, pentru că asta nu ar trebui să depindă de un partid sau altul, ci este o obligaţie legală”, a declarat Cătălin Drulă în emisiunea România Politică de la Prima News.

Deputatul USR a fost întrebat dacă putem spune că el este candidatul USR pentru Primăria Capitalei.

”Da, putem spune. Noi am tot aşteptat formalismul legal al stabilirii alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp”, a subliniat Drulă, arătând că pentru el, perioada aceasta a reprezentat un exerciţiu în a dialoga cu bucureştenii despre temele importante ale oraşului, despre transport, termie, despre proiecte de dezvoltare.

”Decizia de organizare a legilor este una bună, pentru că trebuie să avem un concurs de proiecte, de idei şi, până la urmă, cei care vor decide sunt bucureştenii. E timpul să depăşim această idee că alegerile le aranjează politicienii, într-un fel, că le discută într-un mod tactic. Alegerile sunt decise de votul bucureştenilor”, a precizat Drulă. Despre candidaturile pentru Primăria Capitalei, la nivelul coaliţiei, Cătălin Drulă a declarat că respectă dreptul fiecărui partid de a-şi pune ce candidat doreşte.

”Este libertatea partidelor de a-şi pune aceşti candidaţi”, a menţionat deputatul USR. Potrivit lui Drulă, alegerile trebuie să fie despre proiecte, nu despre retrageri şi alte manevre.

Drulă a precizat că din ce a înţeles colegii lui din USR au respins în coaliţie semnarea unui protocol prin care partidele ar fi dat asigurări că nu se vor retrage în favoarea unui candidat. ”Ştiu poziţia pe care o are şi domnul Fritz, că democraţia nu se condiţionează şi nu se joacă la protocoale”, a arătat el.