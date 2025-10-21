JD Vance spune că SUA nu vor trimite trupe în Gaza / ”Hamas trebuie să respecte acordul” / Vicepremierul SUA se află într-o vizită în Israel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american J.D. Vance, în timpul unei vizite în Israel, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu vor fi trupe americane pe teren în Gaza”, a declarat Vance într-o conferinţă de presă la care au participat trimisul american Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

De asemenea, el s-a declarat „foarte optimist” că armistiţiul din Fâşia Gaza, al treilea după mai bine de doi ani de război, va rezista.

„Ceea ce am văzut în ultima săptămână mă face foarte optimist că armistiţiul” dintre Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie, „va dura”, a declarat Vance la Kiryat Gat, în sudul Israelului.

„De fiecare dată când are loc un act de violenţă, există această tendinţă de a spune: ‘Ah, este sfârşitul armistiţiului, este sfârşitul planului de pace’. Nu este sfârşitul”, a adăugat el.

Statele Unite şi Israelul au acuzat mişcarea islamistă, care a negat acest lucru, de încălcarea acordului de încetare a focului din Fâşia Gaza, unde violenţele sângeroase de duminică au pus în pericol armistiţiul intermediat de preşedintele american Donald Trump.

Vicepreşedintele american a mai spus că Washingtonul nu a decis un termen limită pentru dezarmarea Hamas în baza armistiţiului susţinut de SUA în Gaza şi nu are nicio intenţie de a stabili un ultimatum în acest moment.

„Hamas trebuie să respecte acordul, iar dacă Hamas nu respectă acordul, se vor întâmpla lucruri foarte rele, dar nu voi face ceea ce preşedintele Statelor Unite a refuzat să facă până acum, adică să stabilesc un termen limită explicit, deoarece (…) aceste lucruri sunt dificile”, a declarat Vance.