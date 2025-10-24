Un bărbat a detonat o grenadă într-o gară din Ucraina, trei morți și 12 răniți

Un bărbat a detonat vineri o grenadă pe peronul unei gări din orașul Ovruch, regiunea Jitomir, ucigând trei persoane și rănind 12, a raportat Poliția Națională, citată de Kyiv Independent.

Atacatorul a murit ulterior în ambulanță, a declarat Serviciul de Stat al Gărzii de Frontieră.

Atacatorul, identificat ca fiind un rezident în vârstă de 23 de ani din Harkov, a declanșat grenada în jurul orei 10:50, ora locală, pe peronul gării, în timp ce ofițerii Gărzii de Frontieră verificau documentele pasagerilor.

Cele trei femei ucise aveau vârste cuprinse între 29, 58 și 82 de ani.

Bărbatul fusese recent reținut pentru că a încercat să treacă frontiera de stat în vestul Ucrainei, potrivit poliției.

Răniții au fost transportați la un spital local, șase echipe medicale intervenind la fața locului, potrivit Centrului Regional pentru Asistență Medicală de Urgență și Medicină de Dezastre din Jitomir.

Ofițerii de poliție rămân la fața locului, încercând să stabilească circumstanțele complete ale incidentului.

Regiunea Jitomir este o regiune din nordul Ucrainei, situată la vest de Kiev. Centrul său administrativ este orașul Jitomir, iar regiunea se învecinează cu Belarus la nord.

Regiunea are o importanță strategică datorită amplasării sale de-a lungul rutelor cheie care leagă Kievul de vestul Ucrainei.