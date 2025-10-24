„I-aș fi spus că este un idiot” – Verstappen uimește lumea F1 după revenirea incredibilă din finalul sezonului

RedBull Racing se împăcase cu pierderea titlului din Formula 1 în acest an, dar ultimele săptămâni au adus o schimbare uimitoare în ierarhie. Max Verstappen s-a apropiat la 40 de puncte de liderul Oscar Piastri, iar campionul mondial en-titre mărturisește că dacă cineva i-ar fi transmis că va mai avea o șansă să lupte pentru locul 1 în acest sezon i-ar fi spus că „este un idiot”.

În vara acestui an, Verstappen era la „ani lumină” de lupta pentru primul loc: Piastri avea 104 puncte avantaj, iar lupta pentru locul întâi se dădea doar între piloții McLaren (Piastri și Norris).

În cele din urmă, Max spune că „a găsit calea corectă”.

„Dacă mi-ar fi spus cineva după Zandvoort (n.r. Marele Premiu al Olandei) că voi fi la 40 de puncte de titlu, i-aș fi spus că este un idiot”, a spus campionul mondial en-titre.

McLaren a dominat mare parte din 2025, iar speranțele RedBull se legau doar de clasamentul constructorilor.

Echipa de la Milton Keynes a regăsit însă cheia spre succes, iar acum Max a revenit în lupta pentru titlul mondial din F1.

„Am găsit o cale bună să înțelegem mașina. Desigur, am venit cu câteva upgrade-uri, dar am înțeles mai bine unde vrem ca mașina să funcționeze.

În ultimele weekenduri a fost mult mai simplu comparativ cu începutul sezonului”,a spus liderul RedBull.

Monopostul RB21 a redevenit competitiv după introducerea unor modificări la podea (a crescut forța de apăsare și a deschis noi opțiuni pentru setări) și la aripa față.

Aceste schimbări au venit la Monza și în Singapore.

„Ne-a dat o direcție diferită pentru setări. Deja în Zandvoort am găsit drumul potrivit, iar acum optimizăm în jurul lui. Vom vedea dacă funcționează și pe alte circuite, dar e un lucru bun” – Pierre Waché, directorul tehnic RedBull, a explicat pentru GPblog.

„Trebuie doar să extragem totul din mașină în fiecare weekend”, a încheiat Verstappen.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1