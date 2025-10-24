48 de saci cu resturi umane, descoperiți într-o groapă clandestină din suburbiile oraşului mexican Guadalajara

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile mexicane au anunţat joi descoperirea a 48 de saci care conţineau resturi umane într-o groapă clandestină situată în suburbiile oraşului Guadalajara (vest), notează AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ancheta continuă, a precizat Parchetul, refuzând să ofere o estimare a numărului de victime.

„Trebuie să facem progrese în ceea ce priveşte aspectele medico-legale pentru a vă putea spune câte victime corespund acestor saci”, a declarat Blanca Trujillo, procuror adjunct al statului, într-o conferinţă de presă.

Groapa clandestină a fost localizată în urmă cu patru săptămâni de către un colectiv de căutare de persoane pe un teren viran din Zapopan, în zona metropolitană Guadalajara.

De la descoperirea sa, autorităţile au lucrat pentru recuperarea resturilor cu sprijinul membrilor colectivului Guerreros buscadores (Războinicii căutătorii).

Aceasta se adaugă zecilor de cazuri similare din statul Jalisco, bastion al Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), desemnat ‘organizaţie teroristă străină’ la începutul acestui an de către guvernul preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit Washingtonului, acest cartel este împreună cu cartelul Sinaloa una dintre principalele surse de trafic de fentanil, un opioid sintetic care a cauzat zeci de mii de decese prin supradoză în Statele Unite.

Mexicul numără peste 127.000 de persoane dispărute, majoritatea cu începere din 2006, când guvernul federal a lansat o operaţiune militară antidrog criticată.

În iunie, experţii criminalişti au identificat resturile a 34 de persoane îngropate în apropierea unei zone rezidenţiale din Zapopan.

Conform cifrelor oficiale, Jalisco numără peste 15.900 de persoane dispărute.