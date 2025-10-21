Primarul unui oraş din centrul Mexicului a fost asasinat

Atacatori înarmaţi l-au ucis marţi pe primarul unui oraş din centrul Mexicului, au anunţat autorităţile, acesta fiind cel mai recent asasinat al unui responsabil politic în această ţară, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Bărbaţi înarmaţi au tras în stradă asupra primarului oraşului Pisaflores, Miguel Bahena, înainte de a fugi de la faţa locului, a anunţat poliţia locală, adăugând că trupul acestuia prezenta cel puţin cinci răni prin împuşcare.

Partidul Verde Ecologist, din care făcea parte primarul şi care este membru al coaliţiei aflate la putere, a exprimat într-un comunicat „profunda consternare” în faţa acestui „asasinat laş”, cerându-le autorităţilor să-i captureze pe cei vinovaţi.

În ultimii ani, mai mulţi politicieni locali au fost asasinaţi în Mexic, ţară care se confruntă de aproape două decenii cu violenţa legată de traficul de droguri.

Pisaflores, în statul Hidalgo, a fost grav afectat de ploile torenţiale ce au lovit o mare parte din Mexic mai devreme luna aceasta, făcând cel puţin 76 de morţi şi 27 de dispăruţi.