Societatea de transport public din Timișoara introduce cursuri de consiliere și gestionare a stresului pentru șoferi și vatmani / ”Șoferii sunt primii pe care se descarcă frustrarea călătorilor”

Angajații Societății de Transport Public Timișoara – vatmani și șoferi – vor participa la un program amplu de formare și evaluare până la finalul anului, ce include managementul conflictelor și controlul stresului, pe fondul presiunii zilnice din trafic, au anunțat conducerea STPT, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Angajații Societății de Transport Public Timișoara vor trece printr-un proces amplu de școlarizare și pregătire, anunță conducerea societății. Vatmanii și șoferii vor avea parte de consiliere și pregătire suplimentară, pentru a face față cerințelor de serviciu.

Directorul STPT, Florin Petolea spune că incidente au loc tot timpul, iar cei care conduc mijloacele de transport în comun sunt mereu ținta călătorilor.

“Sunt primii pe care se descarcă frustrarea călătorilor. Eu, personal, nu aș rezista în stresul acela. Poate vi se pare ciudat că facem managementul stresului și managementul conflictelor. Este foarte greu după ce ai mers șapte sau opt ore în trafic și vine un călător frustrat că întârzie la serviciu și îți bate în geam sau te înjură sau te bate”, spune Florin Petolea.

De la începutul anului, societatea a reușit să pregătească 400 de angajați. Până în decembrie, întreg personalul va trece prin cursuri și evaluări în managementul stresului.