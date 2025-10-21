G4Media.ro
Hamilton lipsește de la primul antrenament din Mexic – Ferrari confirmă înlocuitorul…

Lewis Hamilton în echipamentul roșu al Scuderiei Ferrari pe un circuit de Formula 1
Lewis Hamilton / Sursa foto: Jun QIAN / Alamy / Profimedia

Hamilton lipsește de la primul antrenament din Mexic – Ferrari confirmă înlocuitorul surpriză

Sportz21 Oct • 687 vizualizări 0 comentarii

Ferrari a anunțat că Lewis Hamilton nu va participa la primul antrenament liber (FP1) din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Mexic. Scuderia a confirmat că multiplul campion mondial va fi înlocuit de Antonio Fuoco, pilot al academiei Ferrari și campion al celor 24 de ore de la Le Mans.

Fuoco (29 de ani) va prelua volanul monopostului SF-25 pentru sesiunea de vineri.

Ferrari a folosit deja două dintre cele patru sesiuni FP1 obligatorii pentru debutanți în 2025 – Dino Beganovic a pilotat în Bahrain și Austria, iar acum a venit rândul lui Fuoco să adune kilometri pe circuit.

Antonio este pilot de teste și dezvoltare în cadrul Scuderiei și îl va avea drept coechipier în FP1 pe Charles Lecerc.

După acest moment, totul va reveni la normal în garajul celor de la Ferrari: Hamilton va lua în primire monopostul SF-25.

Lewis a ratat podiumul la Austin (a încheiat al patrulea cursa), dar consideră că echipa este pe drumul cel bun. Britanicul a impresionat prin ritm pe circuitul american.

„Cred că weekendul de la Austin a fost unul dintre cele mai bune din sezon pentru mine. Mă simt din nou aproape de nivelul pe care îl vreau și cred că putem construi pe baza acestui moment”, a transmis Lewis.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

