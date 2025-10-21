Noua Germanie? Cum a devenit Polonia povestea surprinzătoare a succesului economic în Europa

Într-o perioadă de recesiune economică existențială în întreaga Uniune Europeană, unul dintre statele membre mai mari ale UE a înregistrat în mod constant cifre pozitive: Polonia, scrie DW.

O rată de creștere de aproape 3% a produsului intern brut pentru 2024 a plasat Polonia înaintea ratei globale a UE de 1%, depășind chiar și cele ale celor două economii mai mari ale blocului, Franța și Germania. Franța a înregistrat o rată de 1,2%, iar Germania a suferit o contracție de -0,2%.

Semnele pentru 2025 sunt, de asemenea, pozitive. Polonia a înregistrat o creștere de 0,8% în al doilea trimestru, a cincea cea mai bună rată din Uniunea Europeană. Pentru acest an se prevede o creștere de aproximativ 3,3%, iar pentru 2026 se așteaptă o rată de 3%.

Polonia nu a devenit peste noapte o poveste de succes economic. De la aderarea la Uniunea Europeană în 2004, creșterea medie anuală a PIB-ului Poloniei a fost de aproape 4%, o rată care s-a accelerat în mare măsură în ultimul deceniu.

Cu toate acestea, în prezent există un impuls special. Bursa de valori din Polonia a crescut, iar optimismul este în creștere în ceea ce privește capacitatea sa de a se dezvolta într-una dintre cele mai robuste și dinamice economii ale Uniunii Europene.

„În ultimele două decenii, Polonia a înregistrat cu siguranță performanțe superioare”, a declarat pentru DW Katarzyna Rzentarzewska, analist macroeconomic șef pentru Europa Centrală și de Est la Erste Group.

„PIB-ul real s-a dublat”, a spus Rzentarzewska. „Este ceva remarcabil. Evident, face parte dintr-un proces de convergență, dar, în ansamblu, Polonia se remarcă.”

„Polonia este mare”

Jacob Funk Kirkegaard, cercetător senior non-rezident la Peterson Institute for International Economics, a declarat pentru DW că succesul Poloniei a fost reflectat într-o oarecare măsură și de alte state est-europene și baltice, dar că dimensiunea țării este o diferență esențială.

„Polonia este mare”, a declarat el pentru DW. „Așadar, contează, dacă vreți, la nivel agregat al UE – într-un mod în care o economie mult mai mică nu contează – atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere al ponderii economice.”

Polonia are o populație de 37 de milioane de locuitori, fiind a cincea țară ca mărime din Uniunea Europeană. Economia sa se situează acum în top 20 la nivel mondial în ceea ce privește PIB-ul.

La ponderea economică în creștere a Poloniei se adaugă importanța sa strategică și geopolitică. În ultimii ani, Polonia a crescut cheltuielile pentru apărare în așa măsură încât acum este pe primul loc în NATO în ceea ce privește ponderea PIB-ului cheltuită pentru apărare, în prezent aproximativ 4,5%.

O mare parte din cheltuielile pentru apărare sunt destinate comenzilor din străinătate, mai degrabă decât producției interne, dar, potrivit lui Rzentarzewska, o mare parte din creșterea Poloniei este determinată de consumul privat intern, mai degrabă decât de exporturi.

„Este pilonul creșterii”, a spus ea, menționând că piața internă puternică a Poloniei poate fi observată în rata scăzută a șomajului și creșterea salariilor reale. Acest lucru îi conferă, de asemenea, capacitatea de a fi relativ ferită de șocurile externe.

„Când asistăm la o recesiune globală, este evident că primele afectate sunt economiile mai mici, orientate spre export, deoarece așa funcționează lanțul valoric”, a spus ea. „În economia relativ închisă a Poloniei, consumul rămâne puternic.”

Un model de integrare

Deci, ce anume a făcut Polonia bine? Rzentarzewska a spus că integrarea sa reușită în Uniunea Europeană, NATO, spațiul Schengen și OCDE a fost cheia succesului său.

„Dacă ne uităm la conceptul larg de integrare, Polonia s-a descurcat foarte bine”, a spus ea. Deși nu a aderat la zona euro, Polonia a beneficiat de finanțare extinsă din partea UE de la aderarea la blocul comunitar în 2004.

„Nu putem nega că accesul la fondurile europene a fost enorm – un factor major care a contribuit la creștere”, a spus ea.

Kirkegaard a spus că Polonia „a făcut lucrurile fundamentale cum trebuie”.

„Au folosit fondurile UE pentru a-și îmbunătăți semnificativ infrastructura”, a spus el. „Au eradicat complet corupția la nivel local, care era foarte răspândită în perioada comunistă. Au reușit să creeze un mediu de afaceri foarte primitor. Au o forță de muncă în general bine educată”.

“Polonia este un exemplu de integrare reușită în UE. Trebuiau să facă lucrurile cum trebuie, pentru că sunt o țară atât de mare. Și au făcut lucrurile cum trebuie.”

Diviziunea politică amenință fondurile UE

Există potențiale obstacole. În cea mai mare parte a ultimelor două decenii, Polonia a fost divizată politic între un mare bloc de dreapta, condus de partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), și un bloc liberal, condus în prezent de Coaliția Civică a prim-ministrului Donald Tusk.

Coaliția lui Tusk este mai pro-UE, iar victoria grupului său în alegerile parlamentare din 2023 a fost considerată utilă pentru asigurarea finanțării pe termen lung a Poloniei de către UE, având în vedere că Lege și Justiție a intrat în mod regulat în dispute cu Bruxelles-ul cu privire la independența judiciară atunci când era la putere.

Victoria euroscepticului Karol Nawrocki, susținut de PiS, în alegerile prezidențiale din 2025 a fost considerată potențial dăunătoare pentru viitoarele relații ale Poloniei cu UE.

La câteva săptămâni după preluarea puterii în 2023, Tusk a reușit să convingă Comisia Europeană să elibereze 137 de miliarde de euro în finanțare, cu condiția să readucă sistemul judiciar polonez în conformitate cu normele și regulile UE.

Încercările lui Tusk de a lua în considerare posibila demitere a judecătorilor numiți în perioada în care PiS a fost la guvernare îl aduc în conflict direct cu Nawrocki.

Cu toate acestea, Rzentarzewska a afirmat că, în ciuda diviziunilor politice din Polonia, țara a înregistrat progrese economice sub ambele blocuri. „Polonia este un bun exemplu al modului în care se poate înregistra progres și creștere dinamică sub diferite partide sau orientări politice, fie ele conservatoare sau mai liberale”, a afirmat ea.

Noua Germanie?

Rzentarzewska a afirmat că creșterea cheltuielilor sociale, cum ar fi alocațiile pentru copii introduse de partidul Lege și Justiție, a fost benefică și a contribuit la stimularea economiei.

Ea a avertizat că cheltuielile suplimentare, combinate cu creșterea cheltuielilor pentru apărare și inflația, au contribuit la o situație fiscală dificilă în Polonia.

Conform planurilor recente prezentate de ministrul finanțelor Andrzej Domanski, deficitul bugetar al Poloniei va fi de 6,5% din PIB în 2026.

Rafal Benecki, economist-șef pentru Polonia la ING, a spus că rata robustă de creștere a țării înseamnă că agențiile de rating și investitorii nu sunt, în general, îngrijorați, dar el crede că este nevoie de „un plan convingător de ajustare fiscală pentru a stimula încrederea”.

Rzentarzewska a spus: „Polonia va trebui să abordeze această problemă. Va trebui să treacă printr-o consolidare fiscală, austeritate fiscală, iar acest lucru este, în mod natural, ceva care poate încetini creșterea”.

Cu toate acestea, Rzentarzewska a afirmat că starea actuală de încredere este justificată. „Rata scăzută a șomajului, încrederea consumatorilor și, în mod crucial, productivitatea ridicată — toate acestea contribuie la sentimentul general, la sentimentul pozitiv și la performanța economiei”, a afirmat ea.

Kirkegaard a afirmat că Polonia are multe de învățat restul Uniunii Europene în ceea ce privește dinamismul și flexibilitatea economică.

„A fost o vreme când Michigan și ceea ce astăzi este „Rust Belt” în Statele Unite erau partea dominantă din punct de vedere economic a economiei americane”, a spus el. „Acum nu mai este cazul”.

“Dar dacă presupunem că Germania nu este capabilă să se reformeze și Polonia continuă să performeze la fel ca în ultimii 20 de ani, de când a devenit membră a UE, atunci va ajunge să eclipseze țări precum Germania, care ar putea deveni centura ruginită a Europei.”