Kremlinul vinde iluzia victoriei: Cum încearcă Rusia să convingă Occidentul că va câștiga războiul cu Ucraina, în ciuda unor avansuri teritoriale marginale, cu un număr foarte mare de victime

Kremlinul se concentrează pe eforturile sale de război cognitiv pentru a prezenta forțele ruse ca avansând neîncetat și victoria Rusiei ca fiind inevitabilă. Acest efort are ca scop ascunderea realității că forțele ruse obțin doar câștiguri minime, cu costuri disproporționat de mari în ceea ce privește forța de luptă, și că este puțin probabil ca Rusia să-și atingă obiectivele strategice prin forță pe termen scurt sau mediu, arată o analiză a prestigiosului think-tank Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat pe 20 octombrie că Rusia crește cheltuielile federale pentru propagandă în bugetul pentru 2026 cu 54% față de bugetul federal pentru 2025.

ISW a observat, de asemenea, rapoarte care indică faptul că Kremlinul investește semnificativ în posturile de televiziune de stat și în mijloacele tradiționale de propagandă în bugetul pentru 2026. Creșterea finanțării de stat a mass-media și a propagandei de către Kremlin survine în contextul în care subiecții federali ruși reduc bonusurile unice de angajare pentru noii recruți militari, probabil la indicația Kremlinului și ca răspuns la dificultățile de a menține recrutarea voluntară și la efectele negative pe care aceste plăți le au asupra economiei ruse în ansamblu.

Principalele constatări ale ISW:

Kremlinul încearcă să utilizeze spațiul informațional pentru a prezenta victoria Rusiei în Ucraina ca fiind certă, cu scopul de a împinge Ucraina și Occidentul să cedeze în fața cererilor Rusiei. Kremlinul investește masiv în capacitățile sale de război cognitiv și în eforturile de a-și atinge obiectivele de război nerealiste prin mijloace diplomatice. ISW nu a observat niciun indiciu că Kremlinul ar fi dispus să accepte altceva decât capitularea Ucrainei la toate cererile sale inițiale de război, iar Kremlinul rămâne dispus să cheltuiască cantități considerabile de forță de luptă, material, timp și alte resurse pentru a-și atinge aceste cereri pe câmpul de luptă, dacă este necesar.

Kremlinul promovează mai multe linii informaționale care exagerează în mod fals rapoartele privind avansurile militare și capacitățile ofensive ale Rusiei, pentru a împinge Occidentul și Ucraina să cedeze în fața cererilor teritoriale ale Rusiei. Forțele ruse au desfășurat misiuni de infiltrare și au arborat steaguri rusești în zone permeabile ale liniei frontului din estul Ucrainei, în special în Kupiansk, regiunea Harkov și regiunea Donețk, ca parte a unui efort concertat de a susține că aceste misiuni de infiltrare reprezintă de fapt câștiguri teritoriale durabile ale Rusiei.

Putin și înalți oficiali ruși din domeniul apărării au exagerat în mod artificial amploarea câștigurilor rusești în Ucraina în ultimele săptămâni, în special după summitul din Alaska din august 2025, folosind aceste misiuni de infiltrare și date calitative exagerate pentru a conferi legitimitate afirmațiilor lor. Kremlinul urmărește ca aceste afirmații să pătrundă în spațiul informațional occidental pentru a prezenta în mod fals Rusia ca fiind capabilă să obțină câștiguri rapide pe câmpul de luptă și să copleșească forțele ucrainene, chiar dacă avansurile rusești sunt limitate la un ritm lent, depind de un număr mare de infanterie și suferă pierderi grele.

Oficialii ruși încearcă, de asemenea, să prezinte în mod fals operațiunile rusești limitate în curs de desfășurare în direcția Herson ca fiind începutul unei noi ofensive rusești majore în provincie. Oficialii ruși și sursele pro-Kremlin au început să promoveze narațiunea că forțele ruse au început eforturile de a cuceri orașul Herson, susținând fără dovezi că sabotajul și activitatea de recunoaștere limitate sunt de fapt o ofensivă semnificativă și că Rusia ocupă zone din orașul Herson.

Granițele administrative ale orașului Herson sunt limitate la malul vestic (drept) al râului Nipru, iar forțele ruse nu au ocupat zone din malul vestic al regiunii Herson de la contraofensiva ucraineană reușită din noiembrie 2022, care a determinat forțele ruse să se retragă peste râul Nipru pe malul estic (stâng). ISW nu a observat indicii că forțele ruse se pregătesc sau au lansat o ofensivă concertată pentru a traversa râul Nipru și a avansa pe malul vestic al regiunii Herson — o operațiune care ar necesita forță de luptă și material semnificative, pe care Rusia nu le-a concentrat în direcția Herson.

Kremlinul încearcă probabil să convingă Ucraina și Occidentul că recucerirea de către Rusia a orașului Herson și a întregii regiuni Herson este inevitabilă, astfel încât Ucraina ar trebui să cedeze aceste zone Rusiei. Kremlinul ar putea, de asemenea, să încerce să prezinte „decizia” Rusiei de a nu ocupa aceste zone în schimbul retragerii Ucrainei din regiunea Donețk neocupată ca o concesie semnificativă din partea Rusiei. Kremlinul încearcă să utilizeze toate căile informaționale disponibile pentru a convinge Statele Unite, Europa și Ucraina să accepte cererile Kremlinului, convingându-le că victoria Rusiei în Ucraina este certă, când de fapt realitatea este orice altceva.

Oficialii Kremlinului încearcă să prezinte Ucraina ca un obstacol în calea păcii, pentru a ascunde faptul că Putin însuși a împiedicat procesul, insistând ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu decât cel ocupat în prezent de forțele ruse. Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și negociator cheie al Kremlinului, a afirmat pe 19 octombrie că Ucraina și Europa subminează procesul de pace condus de SUA.

Zelenski a fost de acord cu fiecare dintre încetările imediate ale focului propuse de Trump de-a lungul frontului actual în ultimele luni, în timp ce Putin le-a respins pe toate.

Kremlinul a promovat o narațiune falsă, potrivit căreia Rusia va cuceri inevitabil teritoriul pe care îl solicită și că, prin urmare, Ucraina este responsabilă pentru prelungirea războiului, refuzând să se predea preventiv. În realitate, însă, forțele ruse au înregistrat avansuri teritoriale marginale, cu un număr foarte mare de victime, deoarece Putin a respins în repetate rânduri propunerile americane și ucrainene de încetare a focului și rămâne hotărât să lupte pentru mai mult teritoriu decât cel controlat în prezent de Rusia.

Rusia, nu Ucraina, a demonstrat în repetate rânduri că refuzul său de a face compromisuri sau de a se angaja în negocieri de bună credință este motivul lipsei păcii.