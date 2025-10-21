UE va propune amânarea, cu şase luni, a aplicării directivei ce privește defrişările pentru a ajuta companiile să implementeze măsura

Comisia Europeană va propune, marţi, acordarea unei răgaz de şase luni pentru a ajuta companiile să se conformeze cu directiva sa care îşi propune reducerea defrişărilor în întreaga lume, respingând o amânare mai lungă anunţată anterior, în ciuda plângerilor venite din partea mediului de afaceri, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Începând din data de 30 decembrie 2024, directiva UE anti-defrişări (EUDR) cere companiilor care vând soia, carne de vită, cafea, ulei de palmier şi alte produse în cele 27 de state membre UE să dovedească faptul că lanţurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor. Uniunea Europeană a amânat deja, de la finele lui 2024 până la finele lui 2025, intrarea în vigoare a acestei directive, la presiunile Braziliei, SUA şi chiar ale Germaniei.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, marţi, Executivul comunitar va propune acordarea companiilor a unei scutiri de şase luni de la sancţiuni după intrarea în vigoare a legii, la sfârşitul anului. Decizia reprezintă o revenire asupra planurilor anunţate luna trecută, privind amânarea cu un an a implementării regulilor.

În plus, blocul comunitar va simplifica reglementările pentru a relaxa obligaţiile impuse micilor fermieri, au declarat sursele citate de Bloomberg, care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Atât Parlamentul, cât şi statele membre vor trebui să aprobe modificările.

Această măsură va oferi un moment de respiro activiştilor de mediu care se temeau că o întârziere lungă ar perpetua rate ridicate de defrişări în multe părţi ale lumii.

Comisia va propune, de asemenea, relaxarea obligaţiilor impuse companiilor care urmăresc defrişările în lanţul lor valoric.

Comisarul UE pentru mediu, Jessika Roswall, a anunţat luna trecută că va solicita o amânare, spunând că un sistem IT pentru ca firmele să respecte legea nu este capabil să facă faţă numărului de solicitări. Cu toate acestea, Roswall a fost criticată în cadrul comisiei pentru că a mers prea departe.

De asemenea, o serie de state membre au criticat directiva, spunând că este prea birocratică şi punitivă pentru fermierii europeni.