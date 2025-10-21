Opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj, reţinute în Polonia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serviciile de securitate poloneze au reţinut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a anunţat marţi prim-ministrul Donald Tusk, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„ABW (agenţia de securitate internă), în cooperare cu alte servicii, a reţinut în ultimele zile opt persoane în diferite părţi ale ţării, suspectate că pregăteau acte de sabotaj”, a scris Tusk pe X.

„Activităţile operaţionale continuă”, a adăugat el, fără a oferi detalii.

Ministrul polonez responsabil pentru serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, a menţionat la rândul său pe reţeaua X că „problema (…) se referă la recunoaştere de facilităţi militare şi elemente de infrastructură critică, pregătirea de mijloace pentru efectuarea de acte de sabotaj şi executarea directă de atacuri”.

Potrivit oficialilor polonezi, Polonia a fost vizată de tactici precum incendieri şi atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza ţările care susţin Ucraina în războiul său cu Rusia, care a negat astfel de acuzaţii, mai scrie Reuters.