Bărbatul care a tras asupra premierului sloavc Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism

Un tribunal slovac l-a condamnat marţi pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului naţionalist Robert Fico în mai 2024, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Bărbatul a fost găsit vinovat de terorism, instanţa constatând că acesta a acţionat „cu motivul de a împiedica buna funcţionare a guvernului”, ale cărui politici le-a denunţat, a declarat judecătorul Igor Kralik.

Cintula a tras asupra lui Fico de cinci ori de la puţin peste un metru distanţă, în timp ce prim-ministrul mergea să salute un grup de susţinători, după o şedinţă de guvern ţinută în oraşul Handlova din centrul Slovaciei, în mai 2024.

Decizia Tribunalului penal specializat din oraşul Banska Bystrica încheie un proces care a început în iulie şi a cărui principală întrebare a fost dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împuşcat pe Fico, se face vinovat de terorism. Hotărârea poate fi contestată la instanţa supremă a ţării.

Fico a fost atins de pentru gloanţe şi a fost grav rănit la abdomen, suferind totodată răni la şold, mână şi picior. El a avut prima sa apariţie publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac.

Cintula a spus că a vrut să-l rănească, dar nu să-l omoare, pentru că dorea să-l împiedice să-şi continue politicile despre care el susţinea că dăunează libertăţii şi culturii slovace.