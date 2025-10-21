Șase săptămâni de spectacole lirice la Galaţi / Festivalul Internaţional „Leonard” va include premiere, gale şi producţii de operă cu artiști de prestigiu

Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi organizează, în perioada 26 octombrie – 28 noiembrie 2025, cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului Internaţional „Leonard”, eveniment care va aduce pe scenă capodopere ale repertoriului liric universal şi spectacole cu artişti de prestigiu, informează instituţia, transmite Agerpres.

Potrivit organizatorilor, festivalul se va desfăşura pe parcursul a şase săptămâni şi include premiere, gale şi producţii de operă, cu participarea orchestrei, corului şi baletului Teatrului Naţional „Nae Leonard”.

Ediţia din acest an va fi deschisă pe 26 octombrie, la ora 18:30, cu premiera operei „Le Nozze di Figaro” de W.A. Mozart, în regia Claudiei Machedon şi scenografia semnată de Giacomo Callari.

Pe 2 noiembrie va fi prezentată „Gala VinceroOpera”, „un concert de excepţie care încheie seria de emisiuni realizate în parteneriat cu TVR Cultural, cu un program alcătuit din pagini reprezentative ale repertoriului liric”.

Pe 9 noiembrie, publicul va putea urmări spectacolul „Tosca” de Giacomo Puccini, „o capodoperă a verismului italian, în care lirismul intens se împleteşte cu dramatismul şi accentele eroice, prezentată cu participarea unor invitaţi de prestigiu”.

Pe 16 noiembrie, este programat spectacolul „Ariana Lecouvreur” de Francesco Cilea, „o poveste captivantă ce dezvăluie universul fascinant al teatrului, prezentată cu soliştii, orchestra, corul şi baletul, alături de invitaţi de prestigiu”.

Festivalul continuă pe 23 noiembrie cu „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, „o capodoperă a belcantoului, ce îmbină intensitatea emoţională cu dramatismul unei poveşti de dragoste atemporală”.

Pe 28 noiembrie va avea loc „Gala Leonard”, dedicată Zilei Naţionale a României, care va cuprinde un concert de excepţie care reuneşte soliştii şi orchestra operei sub bagheta maestrului Andreas Schein.

Evenimentul este organizat de Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” Galaţi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galaţi şi al Consiliului Local Galaţi.

Festivalul Internaţional „Leonard” a fost lansat în anul 2004 şi poartă numele tenorului Nae Leonard, născut la Galaţi. De-a lungul ediţiilor, evenimentul s-a afirmat ca una dintre cele mai importante manifestări lirice din sud-estul României, reunind artişti, dirijori şi regizori din ţară şi din străinătate.