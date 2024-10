Elisabeta Lipă, reacție după ce Eduard Novak a dezvăluit premierea cu peste 160 de mii de euro a contabilei de la Federația de Canotaj: „Banii sunt pentru 60 de persoane” / Președintele Federației: Ei împart banii numai dacă vor

Președinta Autorității Naționale de Sport și candidat PSD la alegerile parlamentare, Elisabeta Lipă, susține că Roxana Petrescu, contabila șefă a Federației Române de Canotaj, trebuie să împartă cei 162.400 de euro primiția de la instituție cu toți colegii ei, relatează Golazo.

Lipa spune că o astfel de practică e comună în federație, ea făcând același lucru în perioada în care a condus-o. Ea susține că și suma pe care a încasat-o ea în 2021, pentru rezultatele de la JO Tokyo, a fost împărțită.

Eduard Novak, ex-ministru al Sporturilor, acuză Federația de Canotaj că a premiat secretarul general și contabilul șef cu peste 160 de mii de euro, fiecare, după rezultatele de la Olimpiadă / ”Mai mult decât premiul obținut de Daniel Popovici”

Subiectul a răbufnit după ce Eduard Novak a dezvăluit miercuri, pe contul său de Facebook, că secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabila șefă a aceleiași instituții urmează să încaseze mai mulți bani din premierea de la Jocurile Olimpice decât David Popovici. ”Sportivii medaliați cu aur la JO de la Paris primesc 140.000 pentru performanțele lor”, a spus Novak.

”E vorba nu despre sportivi, pentru că știm cu toții cât muncesc, ci despre personal… Personalul din Federații, o dată la patru ani, este răsplătit. Cei care vor și ei să fie răsplătiți, să muncească și să aibă rezultate. Normal că atunci când ai performanțe bune și cuantumul de premiere e mare. 40% din fiecare medalie este suma cu care e premiat personalul Federației. Scrie în lege. Dar pe listă sunt doar doi oameni, nu „personalul””. A spus Lipă.

Ea a menționat că și ea a primit bani în 2021, pe care i-a împărțit ulterior cu restul angajaților.

”Știți că se spune că a luat Lipă 160.000 de euro în 2021. Nu, exact același lucru am făcut. Și eu pot să demonstrez că mai departe am răsplătit oamenii, pentru că eu cu ei muncesc. (…) Își imaginează cineva că eu am luat 160.000? Hai să fim serioși! Diferența între mine și domnul Novak este una foarte mare. El face ilegalități și eu nu. Canotajul e pe val, asta este. Și dacă e pe val, dai în cel mai bun. Eu nu voi lăsa canotajul să aibă soarta gimnasticii. Clar! Eu le recomand să se ia după canotaj. Să muncească, să se dedice, să caute soluții, specialiști. Iar când or să vină rezultatele, o să fie fericită toată lumea”, a mai spus Lipă.

Pe de altă parte, președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, susține că acei doi angajați ai Federației propuși pentru premiere cu sume foarte mari pot, dacă vor, împărți suma cu colegii de instituție. „Nu e obligatoriu, dar pot”, asta a fost expresia folosită de șeful federației.