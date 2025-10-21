RedBull renaște după era Horner: Cum au transformat Mekies și Verstappen un sezon pierdut într-unul plin de speranță

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull Racing, a explicat că în vară echipa de la Milton Keynes își luase gândul de la titlul mondial din Formula 1. Ultima perioadă a fost însă una de excepție, iar acum Max Verstappen este în cărți pentru al cincilea titlu mondial consecutiv.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marko a vorbit despre faptul că echipa „renunțase deja” la lupta pentru titlul mondial la jumătatea sezonului, înainte ca Laurent Mekies (directorul echipei) și Max Verstappen să redea speranța într-o revenire spectaculoasă.

„Sincer, în timpul verii, renunțasem deja. Iar acum toată lumea este din nou înfometată”, a spus Marko pentru Sky Sport Germania.

Rămasă fără Christian Horner (dat afară la începutul lunii iulie), RedBull părea lipsită de direcție la mijlocul sezonului. Laurent Mekies a reușit însă să adune echipa în jurul său, iar rezultatele se văd din plin.

„Laurent a reușit să introducă o abordare diferită în configurația tehnică și în modul general de lucru. Brusc, și Max, cu victoria sa de la Nürburgring, a revenit incredibil de motivat”, spune Helmut Marko, citat de total-motorsport.com.

Această flexibilitate strategică și calmul lui Verstappen sub presiune au reamintit de cele mai bune momente ale erei Horner — doar că acum, Mekies e arhitectul din umbră.

Cu toate că echipa a renăscut, Marko spune că e bine să rămână cu picioarele pe pământ.

„Ei bine, <distanță izbitoare> e un pic exagerat cu un deficit de 40 de puncte. Dar sunt cinci curse, dintre care două sprinturi. Dacă ne menținem forma, devine interesant”, este de părere Helmut Marko.

Oficialul RedBull spune că filosofia lui Mekies este una bazată pe adaptabilitate și maximizarea performanței pneurilor. Această strategie a permis echipei să redescopere constanța care i-a făcut campioni ani la rând.

„Ne bucurăm de moment, dar știm cât de repede se pot schimba lucrurile în Formula 1”, încheie Marko discursul despre revenirea fantastică a celor de la RedBull în lupta pentru supremația din F1.

O echipă în declin a redevenit o forță: Laurent Mekies a redat claritatea strategică, iar Verstappen și-a regăsit intensitatea.

Verstappen are trei victorii în ultimele patru curse din Formula 1, iar acum rivalii de la McLaren îl iau mai mult decât în serios.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1